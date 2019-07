La Città In Tasca compie 25 anni: cultura, spettacolo e gioco con i bambini e i ragazzi di Roma

La Città in Tasca, l’Estate Romana dei bambini, compie i suoi primi 25 anni. Infatti, nell’estate del 1995, iniziava a Roma l’avventura di questo festival, un progetto che aveva l’obiettivo di offrire ai più piccoli la migliore produzione culturale a loro dedicata. Incontri diretti con artisti, musicisti, attori, scrittori, case editrici, che dedicano la loro vita professionale e la propria creatività a produrre e a diffondere arte, spettacoli, musica, libri, cultura scientifica, con lo sguardo rivolto all’infanzia.

Anche quest’anno quindi – dal 1° al 18 settembre, nel verde del Parco degli Scipioni, in via di Porta Latina, 10 – si ripeterà la magia con tanti spettacoli di teatro d’attore e di figura, musica, film, laboratori tecnologici, atéliers di arti visive, presentazione di novità editoriali, laboratori di promozione della lettura e attività di biblioteca, tanti nuovi giochi e laboratori espressivi, per bambine e bambini dai 3 ai 12 anni, accompagnati come sempre dai loro genitori e nonni. Tutti i giorni dalle 17,00 alle 23,00 potranno trascorrere insieme ore piacevoli da ricordare nel tempo, in compagnia di favole, colori, musica e personaggi che emergeranno dalle pagine dei libri e dagli spettacoli. All’ombra di alberi antichi, respirando storia, arte e stupore. Anche questa edizione della manifestazione ospiterà il grande Cantiere delle Re Boat dove costruire vere e incredibili “imbarcazioni riciclate” per la consueta Regata Riciclata, oggi giunta alla sua X Special Edition. Spazio anche al teatro: ben 22 spettacoli teatrali pomeridiani o serali e 12 film caratterizzeranno questa ricca edizione dell’evento.