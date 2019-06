La forza del silenzio di Salvatore Esposito – Mostra fotografica e presentazione del libro documentario

Inaugurazione mostra fotografica e presentazione del libro documentario

venerdì 7 giugno 2019 ore 19.30

WSP Photography – Via Costanzo Cloro 58 – Roma

Venerdì 7 giugno dalle ore 19.30, WSP Photography ospiterà il fotografo Salvatore Esposito che presenterà il suo ultimo libro La Forza del Silenzio. Modera l’incontro Andrea Milluzzi, giornalista LA7.

Il libro La Forza del Silenzio, prodotto da La Forza del Silenzio Onlus in collaborazione con Sguardo, è accompagnato dalla Mostra e dal Documentario omonimo. Il documentario è stato proiettato tra gli altri all’Ischia Film Festival ed al Festival dei Diritti Umani di Barcellona ed il lavoro fotografico ha vinto l’importante premio Sony Award in Inghilterra ed il POYi in USA.

La Forza del Silenzio è la storia di Gennaro e Maurizio Abate, due gemelli autistici monozigoti e della loro famiglia. L’autismo è una patologia del neurosviluppo caratterizzata dal disturbo della comunicazione (verbale e non verbale), della personalità e che quindi compromette la relazione con il prossimo. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), i disturbi dello spettro autistico colpiscono nel mondo un bambino su 160. Secondo l’Istituto Superiore della Sanità in Italia sarebbero coinvolte 500.000 famiglie, ed è un dato allarmante in crescita.

Per Enzo ed Antonella è stato ed è molto duro non poter comunicare con i loro figli, non riuscire a capire i momenti in cui hanno bisogno di aiuto e doverli vedere spesso essere preda di crisi nervose anche prolungate. Con gli anni, ma soprattutto con l’amore, i genitori dei gemelli sono riusciti ad instaurare un linguaggio non verbale ma che gli permette di mettersi in contatto con i loro figli. All’inizio Enzo ed Antonella, i genitori dei gemelli autistici, hanno avuto enormi problemi perché non riuscivano a trovare adeguate risposte istituzionali al loro problema. È nata cosi l’esigenza di darsi una risposta da soli e fare qualcosa per i loro figli, Enzo ed Antonella hanno fondato così a Casal di Principe, l’Associazione La Forza del Silenzio Onlus in una villa confiscata alla Camorra, precisamente alla famiglia Schiavone la più potente della Camorra casertana. Ad oggi l’Associazione si prende cura di circa 80 ragazzi autistici.

La Forza del Silenzio è una storia di autismo e amore, di un amore incondizionato dei genitori verso i loro figli e di speranza per assicurargli una vita quanto più normale possibile.

Salvatore Esposito è un fotografo documentarista specializzato in progetti a lungo termine perchè ama raccontare in profondità gli argomenti e creare elementi per riflettere sulle conseguenze dei cambiamenti sociali dell’uomo oggi. Ha ricevuto premi internazionali tra cui il Sony Award, l’NPPA Award, il Prix du Documentaire, il Terry O’ Neill Award ed il Getty Images Grant. Nel 2008 è entrato a far parte dei fotografi dello Staff di Contrasto. Dal 2014 al 2016 è stato Ambassador di Manfrotto ed ancora oggi insegna presso la Manfrotto School of Excellence per il Progetto “Picutre of Life” dove insegna la fotografia a minori a rischio in cerca di riscatto. I suoi lavori sono stati pubblicati sui maggiori magazine come: Sunday Times Magazine, National Geographic, Vanity Fair, L’Espresso e l’Internazionale. Nel 2014 ha girato il suo primo Documentario pluripremiato “La Cella Zero” che racconta una grande violazione dei diritti umani: le torture ai danni dei detenuti nel Carcere di Poggioreale da parte di alcuni agenti penitenziari.

La mostra fotografica sarà esposta presso il locali del WSP Photography fino al 19 giugno 2019 e visitabile dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21.

Ricordiamo che WSP photography è un’associazione culturale affiliata ACSI. L’ingresso agli eventi è gratuito e riservato ai soci. È possibile tesserarsi il giorno stesso dell’evento e in occasione dell’inaugurazione la tessera è gratuita.