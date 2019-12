La magia del Natale arriva all’Hard Rock Café Roma

Sabato 14 dicembre dalle 9,30 alle 11,30 a Roma sarà possibile vivere la vera atmosfera del Natale in una mattinata magica per i bambini e non solo. In Via Veneto arriva Babbo Natale. Anche quest’anno Santa Claus fa tappa all’Hard Rock Cafe di Roma per esaudire i desideri dei piccoli rocker. Una tradizione ormai per i bambini romani ma anche per i tanti turisti che affollano curiosi il ristorante museo più famoso del mondo. Animazione con baby dance, trucca bimbi e tanti giochi. Inoltre sarà possibile cimentarsi nella realizzazione e decorazione di donuts di pasta di sale.

Tra una colazione americana ed una italiana i piccoli ospiti potranno incontrare Babbo Natale, consegnare direttamente nelle sue mani la lista dei desideri e scattare con lui un’indimenticabile foto ricordo. A conclusione della mattina tutti i bimbi riceveranno un piccolo dono offerto da Kangourou.

Il Natale all’Hard Rock Cafe è anche solidarietà. Fino a lunedì 23 dicembre, grazie all’iniziativa di charity “Send a Smile” il Cafe di Via Veneto invita i fan a portare giocattoli e materiali didattici. Tutti i regali che verranno raccolti saranno consegnati alla Fondazione Bambino Gesù Onlus.

Menu della Colazione di Natale

14 dicembre

Menu Colazione:

€ 19,95 per adulti

€ 14,95 per bambini fino ai 10 anni;

Ingresso gratuito per bimbi fino ai due anni.

Info & Prenotazioni:

064203051 – rome.salescoordinator2@hardrock.com – online con il link_ bit.ly/2qTZRFu

COLAZIONE ITALIANA

Croissant & Pasticceria

Yogurt con cereali

Pancakes

Marmellata, Nutella & Sciroppo d’Acero

COLAZIONE AMERICANA

Uova strapazzate

Sauté di funghi Champinon

Bacon

Sausages

Pomodori grigliati

Fagioli

Pane tostato

BEVANDE

Succhi di frutta

&

Una bevanda calda a piacimento

#BreakfastWithSanta #HolidaysAtHardRock

