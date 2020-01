La mostra “EroticaMente” , inaugurazione il 25 gennaio presso la Galleria Arte in Regola

La Galleria Arte in Regola è lieta di invitare gli amanti della pittura all’inaugurazione della mostra “EroticaMente”, a cura di Luigi Rosa, ore 18:00 sabato 25 gennaio 2020. Un itinerario di immagini pensate come un passpourt a fare da guida nei meandri della seduzione, fino a toccare le corde all’intelligenza erotica in quella dimensione che stravolge la quotidianità, la trasforma in un temporale di istinti e desideri accesi dall’innocenza di un gesto solo.

Ma cos’è che incendia la fiamma del sentimento, sovverte le regole della ragione, alimenta i respiri gonfi degli amanti, se non la consapevole incertezza di appartenersi e conquistarsi ogni volta, nell’inesauribile mistero di possedere l’intollerabile, che sprigiona le ardenti pulsioni fuori la cornice dell’abitudine. “EroticaMente” è un neologismo sincratico, nato dalla fusione di “erotica” e “mente”, termini simbiotici come due corpi che si attraggono e rifuggono per il capriccio di Amore, la mente erotica dispensatrice di pene e delizie.

Così nell’amplesso di forme e colori un’orizzonte di emozioni si disvela, sentiero di connessione tra il piano materico della tela e il piano sensoriale dell’interlocutore/visitatore, dal quale lasciarsi fascinare, trapassare, accarezzare, stregare nel controtempo della mostra perché “quando la passione coinvolge tutti i sensi…pelle, cuore e mente si fondono in un’anima sola…come acqua di fonte e fuoco nelle vene genera il piacere con il gioco delle contraddizioni…Caos amante di Eros…ed è un volo oltre ogni confine…”

Arte In Regola

Via dei Cappellari, 92, 00186 Roma RM