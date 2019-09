La nuova stagione 2019/2020 al Circolo degli Illuminati

LA NUOVA STAGIONE DEL CIRCOLO DEGLI ILLUMINATI 2019/2020 – IL PROGRAMMA DI OTTOBRE

Riparte la stagione del Circolo degli Illuminati. Il club di via Libetta con suoi ampi spazi, offre una programmazione musicale che si articola su tre sale: dal venerdì dedicato agli studenti con il party Smash, al sabato con la musica internazionale di Minù, fino agli eventi eno-gastronomici o i market domenicali.

Il club situato a Via Libetta, si conferma così come uno dei poli culturali e di divertimento più importanti di Roma.

MINÚ presenta “DREAMERS”

Ogni sabato dalle 23:30

Biglietti:10 euro

Minù e il Circolo degli Illuminati annunciano il loro programma artistico di settembre e ottobre.

Il party, giunto alla sua ottava edizione, lancia anche il nuovo tema nonché filo conduttore per tutta la stagione: “Dreamers”.

Il legame tra sognatori e musica, predominante nell’epoca romantica o nelle musiche di Chopin, Schumann, Debussy, viene ripreso con una lettura contemporanea .

Di seguito lo slogan degli organizzatori:

“Sognare non è un rimedio, ma il punto di partenza.

Dreamers sono tutti coloro che ogni giorno riescono a sognare ad occhi aperti, senza rifugiarsi in miraggi lontani, senza fuggire da sé stessi.

Il senso del clubbing che incarna oggi Minù è. proprio questo: non uno spazio per sognare, ma il luogo per i sognatori.

Non una via di fuga, ma la celebrazione della vita stessa.

Minù torna per l’ottava stagione a illuminare le notti del sabato del Circolo degli Illuminati. E come i sogni più belli, si dissolve al mattino.”

MINÚ: IL PROGRAMMA SETTEMBRE-OTTOBRE 2019

Dopo l’apertura di Joe Smooth, Minù il 28 settembre ospita la nuova stella della house olandese

William Djoko. Con una house che unisce bassi poderosi e sonorità soul questo deejay è ospite fisso di party di prima fascia come il Circoloco del DC10.

Il 5 ottobre sarà la volta dei resident Valentino Kanzyani e Germano Ventura. Kanzyani è uno dei personaggi più influenti della scena elettronica dei Balcani, con un house fortemente influenzata da elementi techno. Il 12 ottobre sarà la volta del Minù Soundsystem e il 19 è previsto l’atteso ritorno del supergruppo Apollonia, trio composto da Shonky, Dan Ghenacia e Dyed Soundorom: tutte figure cardine della scena elettronica francese.

Il 26 ottobre si esibirà il giovane talento cosmopolita, Lamache e la sua house minimal.

Come resident del Circolo degli Illuminati sono confermati due capisaldi del deejaying romano e bolognese: Germano Venturae Fabrizio Maurizi. A questi si aggiungono la stella internazionale Valentino Kanzyanie il talento emergente Jujet.

CALENDARIO

28.9 William Djoko + Jujet

5.10 Valentino Kanzyani + Germano Ventura

12.10 Minù Soundsystem

19.10 Apollonia + Germano Ventura

26.10 Lamache + Jujet

SMASH

Ogni venerdì

Ingresso gratuito fino a 00.00

Dalle 00:00 ingresso a 10 euro

Con Smash i venerdì sera al Circolo degli Illuminati diventano il punto di ritrovo di migliaia di universitari desiderosi di ballare le nuove hit del momento.

Il 4 ottobre ci saranno i set esplosivi dei resident dj Metto e Blackie, mentre il 18 ottobre c’è la tappa romana del Machete Mixtape 4 Tour con il set di Dj Slait, fondatore e direttore artistico della label Machete, co-fondata insieme a Salmo. Il Machete Mixtape è uno dei successi discografici italiani più importanti di questo 2019, con record di streaming su Spotify e il raggiungimento del primato tra singoli e album nelle classifiche FIMI. L’evento è realizzato in collaborazione con il brand di urban clothing Dollynoire.

Il mese di ottobre si chiude con il set Whtrsh aka Banana, il deejay ufficiale di Coez, nonché grande habitué del party.

CALENDARIO

4 ottobre Dj Metto – Blackie

18 ottobre Machete Mixtape 4 Tour – Dj Slait (In collaborazione con Dollynoire)

25 ottobre Whtrsh