La prima clip di “Non succede… ma se succede” con Charlize Theron al cinema dal 10 ottobre

La commedia romantica NON SUCCEDE…MA SE SUCCEDE, in uscita nelle sale il 10 ottobre, vede protagonista il premio Oscar Charlize Theron nei panni di Charlotte Field, una donna intelligente, sofisticata e realizzata.

Charlotte è infatti un autorevole Segretario di Stato con un talento per …come dire, quasi tutto! Fred Flarsky, interpretato da Seth Rogen, è un bravo giornalista dallo spirito libero con una spiccata propensione a cacciarsi nei guai. Non hanno niente in comune, a parte il fatto che lei è stata la sua babysitter e la sua prima cotta. Quando Fred inaspettatamente riallaccia i rapporti con Charlotte, la conquista con la sua autoironia e con i ricordi dell’idealismo che caratterizzava Charlotte da ragazza. Charlotte sta preparando la sua corsa alla presidenza e in modo impulsivo decide di assumere Fred per scrivere i suoi discorsi elettorali, con grande disappunto dei suoi fidati collaboratori. Un pesce fuor d’acqua nel prestigioso team di Charlotte, Fred non è preparato al glamour della vita che lei conduce sotto i riflettori. Comunque, fanno faville, in quanto la loro inequivocabile intesa porta ad una storia d’amore in giro per il mondo e ad una serie di incidenti inattesi quanto pericolosi.

Il cast vanta la presenza di O’Shea Jackson Jr., Ravi Patel, Andy Serkis, June Diane Raphael, Ravi Patel, Bob Odenkirk e Alexander Skarsgård, che attraverso i loro personaggi regalano al film una comicità esilarante e mai banale.

La sceneggiatura è firmata da Dan Sterling (South Park, The Daily Show With Jon Stewart, Girl) e Liz Hannah (The Post, The Only Plane In The Sky), la regia è di Jonathan Levine, che, tra i tanti, ha diretto Warm Bodies, che gli è valso il riconoscimento del pubblico e della critica , e 50 e 50 con cui ha ottenuto una nomination al Golden Globe.

NELLE SALE ITALIANE DAL 10 OTTOBRE

LEONE FILM GROUP E RAI CINEMA

Presentano

LA PRIMA CLIP

Di

NON SUCCEDE…MA SE SUCCEDE

Regia di

JONATHAN LEVINE

Con

CHARLIZE THERON

SETH ROGEN

O’SHEA JACKSON JR

ANDY SERKIS

JUNE DIANE RAPHAEL

RAVI PATEL

BOB ODENKIRK

ALEXANDER SKARSGARD

Un’esclusiva per l’Italia LEONE FILM GROUP in collaborazione con RAI CINEMA

Distribuzione

01 Distribution

PARTECIPA ALLA CONVERSAZIONE: #NonSuccedeMaSeSuccede

Segui 01Distribution su:

http://www.01distribution.it

https://www.facebook.com/01Distribution

https://instagram.com/01distribution

https://www.youtube.com/01distribution

Tweets by 01Distribution

Whatsapp 388 1781660