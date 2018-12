Il 5 dicembre prosegue il programma di eventi esclusivi di Acea con te

Roma – Un vero e proprio percorso artistico sarà quello che mercoledì 5 dicembre a Roma premierà gli iscritti al programma Acea con Te che potranno partecipare all’evento esclusivo “La sfida dell’arte” nella cornice suggestiva della Cappella Orsini, l’ex Chiesa di Santa Maria in Grotta Pintacostruita in epoca medievale sulle rovine del Teatro di Pompeo, a pochi passi da Campo de’ Fiori.

In questa esperienza di circa tre ore, i partecipanti, dotati di tutte le attrezzature professionali necessarie e supportati dalla guida attenta dei docenti, si metteranno alla prova con l’obiettivo di rappresentare realisticamente la realtà, dipingendo il finto marmo su un oggetto di legno secondo le più antiche tecniche accademiche di pittura e decorazione tipiche del trompe-l’oeil, cioè quell’arte che mira a far apparire una superficie diversa da com’è, ingannando di fatto l’occhio umano.

A guidarli nel percorso completo dalla preparazione del supporto in legno e dei colori fino alla realizzazione del soprammobile in finto marmo che rimarrà a tutti i partecipanti come piacevole souvenir sarà l’artista e interior designer Raffaella Curti.

Una serata al termine della quale gli “allievi” saranno invitati a una cena esclusiva all’interno di una delle sale della cappella che mantiene ancora oggi le tipiche strutture rinascimentali grazie ai caratteristici soffitti a volta.

“La sfida dell’arte” è uno degli appuntamenti esclusivi dedicati agli iscritti al programma fedeltà di Acea con Te: l’adrenalina di un giro in pista alla guida di una Ferrari, il red carpet di prestigiose anteprime cinematografiche, ma anche corsi, aperture straordinarie di musei e centri culturali sono solo alcune delle emozioni in calendario che Acea con Te regala ai propri utenti.

Una volta iscritti, per guadagnare punti bastano semplici gesti come condividere l’iscrizione sui propri profili social, creare un avatar o attivare servizi web come la domiciliazione della bolletta o la ricezione della bolletta elettronica.