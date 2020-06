“La verità sul caso Vannini” di Mauro Valentini e Marina Conte, la mamma di Marco Vannini. In libreria il 7 luglio per Armando editore

MIO FIGLIO MARCO

La verità sul caso Vannini

Marina Conte

Narrazione di Mauro Valentini

In libreria il 7 luglio

Chi era Marco? Quali erano i sogni e le speranze infrante in un attimo da quel colpo di pistola, sparato dentro la casa di una famiglia che diceva di amarlo? Mauro Valentini e Marina Conte ripercorrono minuto per minuto, atto dopo atto, tutto quello che è accaduto a partire da quella tragica notte, per comprendere cosa è accaduto e per rispondere ai tanti, troppi misteri rimasti insoluti e che hanno causato la tragica fine di Marco. È la notte del 17 maggio del 2015. Marco Vannini, ventenne di Cerveteri, è in casa di Martina Ciontoli, la sua fidanzata. Con loro c’è tutta la famiglia di lei quando Marco viene improvvisamente ferito da un colpo di pistola. Dal momento dello sparo al suo arrivo al posto di primo soccorso passeranno 110 interminabili minuti, un ritardo che determinerà la morte di Marco. Il “Caso Vannini” irrompe così sui giornali e nelle televisioni di tutta Italia. Sono troppe del resto sono le cose che, da subito, non tornano nel racconto e soprattutto nei comportamenti di chi, in quei minuti, era in casa con lui. Un ragazzo straordinario, Marco, che la mamma Marina in queste pagine racconta insieme a suo marito Valerio.

Scrive Mauro Valentini «Mi sono messo al servizio di mamma Marina, ho raccolto e narrato quello che è stato il percorso della vita felice e poi della tragica scomparsa di Marco attraverso le sue parole e i suoi occhi. Abbiamo ricostruito insieme la genesi e il cammino della famiglia Vannini per poi raccogliere le carte processuali e rileggerle sotto una luce nuova e per certi versi mai fatta in precedenza. Un libro dedicato a Marco, scritto a quattro mani con Marina Conte e con al nostro fianco papà Valerio. Un libro che si avvale del contributo di testimonianza tra gli altri del Generale Luciano Garofano, della giornalista di Quarto Grado Anna Boiardi, di Debora Ergas, inviata de La Vita in Diretta e di Liviana Greoli tra le curatrici del programma Chi l’ha Visto.»

Marina Conte è la mamma di Marco Vannini. Dal giorno dell’omicidio, insieme a suo marito Valerio, si batte per il riconoscimento delle responsabilità di chi ha causato la morte del loro unico figlio. Mauro Valentini, giornalista e scrittore.

Mauro Valentini, giornalista e scrittore. Per Armando editore ha pubblicato tra gli altri: Mirella Gregori – Cronaca di una scomparsa e Marta Russo – Il Mistero della Sapienza. Con quest’opera ha vinto il Premio Letterario Costa d’Amalfi 2017 e si è classificato secondo ex aequo al Premio Piersanti Mattarella 2019.

I proventi della famiglia Vannini per la vendita del libro andranno interamente ai Comuni di Cerveteri e Ladispoli per attività sociali nel nome di Marco.

Il libro sarà presentato:

– venerdì 3 luglio alle 18:00 nella Sala Consiliare di Cerveteri in presenza del Sindaco Alessio Pascucci

– sabato 11 luglio alle 18:00 al teatro Marco Vannini di Ladispoli in presenza del Sindaco Alessandro Grando

– sabato 18 luglio alle 18:00 all’Arena Lucciola di Santa Marinella. Evento speciale per Marco Vannini all’interno della Rassegna Delittiammare

Mio figlio Marco La verità sul caso Vannini Pagine 240, con una sezione iconografica di 20 fotografie a colori concesse dalla famiglia Vannini Prezzo 15,00 euro