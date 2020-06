laculturaincasaKIDS: attività e appuntamenti digital per bambini e ragazzi nei Musei Civici di Roma

Appuntamenti web e social dal 10 al 16 giugno dedicati ai più giovani

Questi alcuni dei contenuti web e social dedicati ai più giovani da oggi 10 giugno fino al 16 giugno. I canali social @culturaaroma daranno regolarmente aggiornamenti quotidiani con hashtag #laculturaincasaKIDS, oltre a quello generale della campagna #laculturaincasa.

MUSEI CIVICI. La pagina Facebook della Centrale Montemartini è ricca di giochi per i più piccoli, a partire da Gli Olimpi. Le statue delle divinità greche della Centrale Montemartini, che rivela le sembianze degli dei greci, ai disegni ispirati alle fatiche di Eracle da colorare. È anche possibile divertirsi con La bambola di Crepereia, di cui si può stampare l’immagine per poi colorarla o applicarle piccoli abiti in carta. Inoltre, con In fondo al mar…, i bambini possono scoprire il mondo marino del Mosaico con i pesci.

Continua Chi cerca trova…animali al Museo, animali in Città, un gioco che ha per tema i tanti animali rappresentati nelle collezioni dei musei e nei monumenti della città. Tutte le info per partecipare sul sito www.museiincomuneroma.it.

Il Museo Carlo Bilotti propone l’attività Arreda la tua stanza metafisica per riempire una stanza vuota secondo i propri gusti, rielaborando scherzosamente il dipinto di Giorgio de Chirico Interno metafisico con biscotti.

Tavole da disegnare e colorare, quiz, giochi d’intrattenimento sono le proposte di Impara l’arte con Bonaparte sul sito del Museo Napoleonico, per iniziare il divertente viaggio alla scoperta di Napoleone e della sua famiglia. Infine, con Disegna dentro un elefante e libera la fantasia! – proposto dal Museo di Casal de’ Pazzi – i bambini possono stampare e colorare il disegno dell’animale simbolo del Museo secondo la propria ispirazione artistica.