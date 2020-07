L’arte di curare e di raccontare, storie, testimonianze e vissuti degli infermieri con il Piero Gabrielli il 15 luglio al Teatro Argentina

VERSO IL RITORNO STAGIONE ESTIVA 2020 DEL TEATRO DI ROMA

Mercoledì 15 luglio 2020 (ore 21) al Teatro Argentina

Va in scena la restituzione pubblica del workshop L’arte di curare e di raccontare,

un progetto in collaborazione con FNOPI – Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche

e il Teatro di Roma con il Piero Gabrielli, che raccoglie vissuti, testimonianze e

storie degli infermieri raccontate in prima persona dagli stessi protagonisti.

L’ARTE DI CURARE E DI RACCONTARE

APERTURA PUBBLICA

esito finale del workshop condotto da Roberto Gandini

Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli, Teatro di Roma – Teatro Nazionale

in collaborazione con la FNOPI (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche)

IL PROGRAMMA FA PARTE DEL NUOVO PALINSESTO DI ROMA CAPITALE ROMARAMA

Ingresso gratuito su prenotazione

La Stagione estiva 2020 del Teatro di Roma, VERSO IL RITORNO, apre una finestra anche sui processi creativi e di formazione, dando appuntamento mercoledì 15 luglio (ore 21, ingresso libero) al Teatro Argentina con la restituzione pubblica del workshop condotto da Roberto Gandini: L’ARTE DI CURARE E DI RACCONTARE, progetto nato nel 2019 in collaborazione con FNOPI – Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche e il Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli.

L’arte di curare e di raccontare – tra le prossime produzioni del Teatro di Roma – ha come obiettivo quello di costruire uno spettacolo che racconti la professione infermieristica mettendo in luce aspetti meno evidenti di chi vive accanto alla sofferenza e se ne prende cura.

L’appuntamento del 15 luglio sarà, infatti, un momento collettivo in cui verranno presentati al pubblico gli esiti di due settimane di workshop per attrici e attori condotto da Roberto Gandini, con la partecipazione di alcuni infermieri provenienti da diverse regioni italiane che, insieme agli attori della Piccola Compagnia del Piero Gabrielli, danno voce all’esperienza viva – così fondamentale in questi mesi – di chi ha fatto della cura il proprio mestiere. Al centro de L’arte di curare e di raccontare c’è l’ascolto delle storie vissute degli infermieri raccontate in prima persona dagli stessi protagonisti.

Nel 2019 sono state raccolte in tutto il territorio nazionale più di 200 storie; di queste ne sono state selezionate 19 i cui autori hanno partecipato ad un primo workshop teatrale, presso la sede del Laboratorio Gabrielli, nel mese di novembre. Il workshop di luglio 2020 è l’occasione per verificare attraverso l’azione scenica le storie già raccolte e quelle sono arrivate durante la pandemia Covid. Il progetto produttivo sarà sviluppato nel 2021.

