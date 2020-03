Lasciatemi libera – omaggio a Patti Smith dal 13 al 15 marzo al Teatro San Genesio

Al teatro San Genesio di Roma, dal 13 al 15 marzo, l’omaggio teatrale alla poetessa rock per eccellenza: Patti Smith.

Con Lasciatemi libera, Alessandro Fea porta in scena testi, poesie e gli scritti più intimi di una donna fragile e combattiva, in un percorso, tra reading e concerto, che ne valorizza lo spessore artistico.

Dopo aver debuttato nel 2012 all’interno della rassegna teatrale LET, curata dal teatro Cometa Off, Fea rielabora l’originale versione voce (Ilaria Giambini) e chitarra, aggiungendo anche la componente ritmica della batteria (Lamberto Poggi) e del basso (Danilo Simoni).

Immancabili le canzoni più significative dell’artista, per un ritratto appassionato di una delle icone più rappresentative della nostra epoca, una sciamana selvaggia che è riuscita a elevare le parole oltre il linguaggio, grazie al potere visionario della musica.

“Quando prendo in braccio la mia chitarra e iniziamo a far fischiare gli amplificatori, solo allora, mentre recito le mie poesie e canto le mie canzoni, mi sento veramente me stessa…”

Lasciatemi libera

Omaggio a Patti Smith

scritto e diretto da Alessandro Fea

dal 13 al 15 marzo

TEATRO SAN GENESIO

Roma

LASCIATEMI LIBERA

Ilaria Giambini : voce, readings

Alessandro Fea: chitarra, sitar

Danilo Simoni: basso

Lamberto Poggi: batteria

TEATRO SAN GENESIO

via Podgora, 1 (P.zza Mazzini – metro Lepanto)

Dal 13 al 15 marzo 2020

Venerdì e sabato ore 21 – Domenica ore 17 e 30

Ingresso 10 euro

Info e prenotazioni: 06 32234327 – 3207279212

info@teatrosangenesio.it