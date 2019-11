L’Ass. Brutium racconta il bergamotto con il libro della giornalista Rai Maria Barresi “L’essenza della Felicità”

Roma – L’Associazione Brutium – Calabresi nel Mondo, il prossimo 8 novembre organizzerà, presso l’Hotel Midas a Roma, la presentazione del libro “L’essenza della felicità”, il nuovo romanzo della giornalista Rai Maria Barresi, ora impegnata nella nuova trasmissione “La domenica ventura” di Rai 2.

Con questo evento, l’Associazione Brutium, che da 53 anni è punto di riferimento dei calabresi che vivono lontano dalla propria terra d’origine, annuncia l’apertura della “Stagione di eventi 2019/20” e l’inizio del tesseramento.

Alla presentazione interverranno: Gianni Maritati, Giornalista Tg1; Daniela Marra, Attrice, Fabio Federico, Avvocato e componente del Comitato direttivo della stessa associazione. Modererà la Presidente di Brutium, Gemma Gesualdi.

L’evento proseguirà con una cena a cura della famiglia Agostino del ristorante La Cascina” di Roccella Jonica “dedicata al “Bergamotto”, frutto della salute e principe degli agrumi, che cresce e fruttifica lungo la Costa dei Gelsomini in provincia di Reggio Calabria.

Durante la serata verranno raccolte le domande per il tesseramento che consentirà di partecipare alle attività e di condividere valori e le idee.

Brutium, ha come finalità la promozione culturale, tecnologica, scientifica. Nel rispetto dei propri valori, vuole rappresentare il tramite per coloro i quali hanno voglia di coltivare e di costruire rapporti di condivisione per creare o intensificare la collaborazione e gli scambi in tutti i settori della vita; dunque un ruolo sociale che genera sicurezza nel futuro.