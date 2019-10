Last Christmas, le musiche di George Michael ispirano l’atteso film

LAST CHRISTMAS

Sony Music è lieta di presentare l’album della colonna sonora che accompagna l’attesissimo film natalizio della Universal Pictures “Last Christmas” ispirato alla musica di George Michael e degli Wham! diretto da Paul Feig, scritto insieme all’attrice vincitrice dell’Oscar Emma Thompson, con la partecipazione di Emilia Clarke (Game of Thrones),

Henry Golding (Crazy Rich Asians), Michelle Yeoh e la stessa Emma Thompson.L’album della colonna sonora di “Last Christmas” include 3 favolosi brani degli Wham!, tra cui “Last Christmas” ed “Everything She Wants”, e 12 dei brani più amati di George Michael dei suoi anni da solista. Disponibile in tutti i negozi di dischi e store digitali dall’8 Novembre – in CD e Digitale – e dal 15 Novembre in vinile. Pre-order https://smarturl.it/LastChristmasOST

Parlando del suo incontro con George Michael, momento importante che aveva portato alla realizzazione del film, Emma Thompson ha detto: “La saggezza e la portata emotiva dei testi di George mi hanno sempre colpita. Tanti hanno pensato che le sue canzoni fossero state scritte appositamente per il film“. “Dopo aver incontrato George ed aver vissuto da vicino la sua compassione e la sua capacità di comprensione, mi sono resa conto che in realtà il film era stato scritto proprio sulla base di quei testi”.

Tutte le canzoni sono state scritte arrangiate e prodotte da George Michael, tranne “This Is How (We Want You To Get High)” – scritta e co-prodotta da George Michael e James Jackman, e faranno commuovere tutti i fan che sono cresciuti con la sua musica ma, soprattutto, faranno conoscere alle nuove generazioni il suo straordinario virtuosismo e la sua ampia gamma musicale.

Il film è stato ideato proprio quando l’acclamato produttore cinematografico britannico David Livingstone (noto soprattutto per il film vincitore del premio BAFTA, ‘PRIDE e JUDY, con Renee Zellweger) ha incontrato l’attrice, produttrice e sceneggiatrice già premio Oscar, Emma Thompson, ed entrambi hanno condiviso la passione di David per l’iconico successo degli Wham! (George Michael e Andrew Ridgeley) “Last Christmas”. Quella conversazione gettò il seme per un’idea vincente, ossia realizzare un film ispirato a “‘Last Christmas”, e così durante la primavera del 2013 Emma Thompson andò a parlarne con George nella sua casa di Londra e lui le diede la sua benedizione.

I momenti salienti del film sono infatti accompagnati dagli amatissimi brani di successo come ‘Faith’, ‘Fastlove’, ‘Freedom ’90’ e ‘Too Funky’ insieme ai toccanti ‘Heal The Pain’, ‘Waiting for that Day’ e la versione MTV Unplugged di ‘Praying For Time’ che George stesso adorava, e la meravigliosa ‘Older’. Inoltre, quando Emma Thompson ha ascoltato la nuova traccia, ‘This Is How (We Want You To Get High)’, ha capito immediatamente che doveva far parte del film. Una versione extended del brano sarà disponibile nella versione in vinile della colonna sonora.

Il film Last Christmas uscirà negli Stati Uniti l’8 novembre, nel Regno Unito il 15 novembre e il 14 novembre in Italia.

Last Christmas – Tracklist

Last Christmas

Too Funky

Fantasy

Praying For Time

Faith

Waiting For That Day

Heal The Pain

One More Try

Fastlove Part1

Everything She Wants

Wake Me Up Before You Go-Go

Move On

Freedom! ‘90

Praying For Time (MTV Unplugged version)

This Is How (We Want You To Get High)

Album Title: Last Christmas

Record Company: Sony Music

Artist: George Michael, Wham! (George Michael and Andrew Ridgeley)

Last Christmas – Il film

Emilia Clarke (Game of Thrones, HBO), Henry Golding (A Simple Favor, Crazy Rich Asians), Michelle Yeoh ed Emma Thompson rappresentano il cast principale del film Last Christmas diretto dal regista Paul Feig (A Simple Favor, Spy, Bridesmaids), una commedia romantica ispirata alle musiche di George Michael, con una sceneggiatura scritta dalla vincitrice dell’Oscar Emma Thompson (Sense and Sensibility, Bridget Jones’s Baby) e del commediografo Bryony Kimmings.

Kate (Emilia Clarke) vive nei pressi di Londra, un insieme di decisioni sbagliate accompagnate dal tintinnio delle campanelle sulle sue scarpe, ed un altro irritante episodio durante il suo lavoro di elfo in un negozio che celebra il Natale tutto l’anno. Tom (Henry Golding) sembra troppo bello per essere vero quando entra nella sua vita ed inizia a far breccia attraverso le barriere emotive di Kate. E mentre Londra si trasforma per celebrare il periodo più bello dell’anno, nulla sembra funzionare per questi due. Ma a volte, devi solo lasciare cadere la neve, devi ascoltare il tuo cuore… e devi avere fede.

Last Christmas viene accompagnato dalla musica di George Michael e degli Wham!, incluso il brano iconico del Natale che dà il titolo al film. La colonna sonora viene anche impreziosita da un brano del tutto inedito dell’artista vincitore del Grammy che ha venduto oltre 115 milioni di album durante la sua carriera ed ha avuto ben 10 singoli n. 1 delle classifiche mondiali.

Il film è prodotto dal vincitore del premio BAFTA, David Livingstone (Calamity Films), da Emma Thompson, Paul Feig e Jessie Henderson (Feigco Entertainment). Produttore esecutivo Sarah Bradshaw.