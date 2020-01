Last Minute, regia di Emilia Miscio, dal 14 al 19 gennaio al Teatro San Genesio

Dopo aver spaziato dalla comicità anglosassone a quella statunitense, la regista Emilia Miscio inaugura il 2020 al teatro San Genesio di Roma con un testo nostrano, Last Minute, di Adriano Bennicelli, in scena dal 14 al 19 gennaio.

Una commedia dolceamara, frizzante e al tempo stesso provocatoria, un viaggio fisico ed emotivo per dieci personaggi che non hanno nulla in comune tra loro, se non il fatto di trovarsi nello stesso momento nello stesso luogo.

Un viaggio last minute in Thailandia si rivelerà un percorso all’interno di se stessi, tra ideali, sogni e frustrazioni: sessanta secondi per valutare la propria esistenza, prima di fare i conti con un evento inaspettato, da cui sarà impossibile fuggire.

Tra divertimento e riflessione, Last Minute offre un finale imprevisto e molto significativo sulla condizione umana: nell’allestimento della compagnia Sogni di scena, la scenografia si fa essenziale, lasciando spazio alla musica e al disegno luci per evidenziare, con particolare cura e tocco emozionale, la parola e il sentimento dei personaggi.

Compagnia teatrale Sogni di Scena

presenta

Last Minute

di Adriano Bennicelli

Regia Emilia Miscio

dal 14 al 19 gennaio

TEATRO SAN GENESIO

Roma

con Christian Cavallini, Daniele Di Luca, Dorinda Faustini, Jessica Ferro, Marco Gargiulo, Giulio Iaione, Cristiano Migali, Ezio Provaroni, Violetta Rogai, Emanuele Vircillo

Direttore di scena: Simona Borrazzo

Fonica: Giorgia Caredda

Scene: Giorgio Miscio

Assistenti di Scena: P.Aluigi – L.Lopomo – M.Camedda

Foto e Video: Riccardo dell’Era

TEATRO SAN GENESIO (via Podgora, 1 – P.zza Mazzini)

dal 14 al 19 gennaio 2020

da martedì a sabato ore 21.00 – domenica ore 17.30

BIGLIETTI: INTERO 15 €

RIDOTTO 12 € (over 65, studenti, bambini, gruppi superiori a 10 persone)

INFO E PRENOTAZIONI: 063223432

www.compagniateatralesognidiscena.it