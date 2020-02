Leo Gassmann vince tra i giovani – Festival Sanremo 2020

E’ Leo Gassmann ad aggiudicarsi la vittoria tra i giovani al Festival di Sanremo 2020 con il brano “Vai bene così”.

Giovane e di talento. Non cadiamo nella trappola del “figlio di”, Leo Gassmann sa il fatto suo e ce lo ha dimostrato sia sul palco del Festival di Sanremo 2020 sia in conferenza stampa da noi giornalisti, in cui ci ha raccontato il suo progetto musicale, l’esperienza di Sanremo e la sua vita quotidiana tra musica e studi universitari.

Leonardo Gassman, in arte Leo Gassmann, è un cantante e chitarrista romano figlio di Alessandro Gassmann e dell’attrice Sabrina Knaflitz. Figlio e nipote d’arte (il nonno era Vittorio Gassman), Leo nasce a Roma nel 1998. Si è avvicinato alla musica fin da piccolo. Il suo percorso musicale inizia a 7 anni quando impara a suonare la chitarra classica.

A 9 anni è entrato al Conservatorio di Santa Cecilia, e dopo 5 anni si rende conto che la musica classica non fa per lui,

così abbandona la chitarra e si dedica al canto. A 14 anni ha vinto un concorso per giovani interpreti organizzato da Marco Rinalduzzi, noto chitarrista e produttore nella scena nazionale. La sua prima occasione importante per farsi

conoscere è arrivata nel 2018: prende parte alla dodicesima edizione del talent show X Factor nella squadra degli Under Uomini capitanata da Mara Maionchi. Un’esperienza che lo ha fatto maturare. Riesce ad arrivare fino in semifinale e a dimostrare un talento particolare nella scrittura e nella voce. Durante il suo percorso nel programma, il giovane artista romano ha avuto la possibilità di riscrivere in italiano un brano inedito di Lewis Capaldi, intitolato “Piume”, avendo un grande riscontro agli occhi del pubblico.

Uscito dal programma, ha poi pubblicato due brani intitolati “Cosa sarà di noi?” e “Dimmi dove sei”, dimostrando un

attaccamento al cantautorato italiano mischiato a sonorità tipicamente anglo-americane. A fine 2019 viene selezionato per la sezione giovani di Sanremo 2020, dove presenta il brano “Vai bene così” e con cui si aggiudica il primo posto.