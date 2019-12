‘Leonardo a Roma’: mostra aperta da 26 dicembre a 6 gennaio

Roma – La mostra ‘Leonardo a Roma – Influenze ed eredita”, a cura di Roberto Antonelli e Antonio Forcellino, e’ un omaggio al grande artista vinciano che soggiorno’ a Roma in Vaticano al seguito del fratello del Papa, Giuliano dei Medici, dal 1513 al 1516, portando con se’ alcuni dei suoi capolavori, quali la Gioconda, il San Giovanni e la Vergine con Sant’ Anna.

La mostra, che ha sede in Villa Farnesina (Via della Lungara 230, Roma), e’ aperta al lunedi’ alla domenica ore 10-19 (ultimo ingresso ore 17) ed e’ chiusa il martedi’. Durante il periodo natalizio la mostra sara’ aperta il 26 dicembre e 6 gennaio. Con il biglietto della mostra sara’ possibile vedere anche nella Palazzina dell’Auditorio adiacente Villa Farnesina, Leonardo, una mostra impossibile di Renato Parascandolo che presentauna ricostruzione digitale, ad alta definizione e a grandezza naturale, dell’intera produzione pittorica di Leonardo; l’esposizione, a cura di Ebe Antetomaso, Antonella Fusco, Marco Guardo, Lucia Tongiorgi Tomasi Leonardo in traduzione: dalla Gioconda di Calamatta all’attivita’ editoriale dei Lincei e, sempre nella Palazzina dell’Auditorio sara’ visitabile la riproduzione di La bottega di Leonardo oltre a la mostra Leonardo e i suoi libri curata da Carlo Vecce al primo piano di Palazzo Corsini (di fronte alla Villa Farnesina, via della Lungara 10).

Il biglietto unico per tutte le iniziative e’ acquistabile presso la Villa Farnesina, via della Lungara 230. Informazioni e prenotazioni: linceileonardo2019@lincei.it; tel.: +(39) 0668027267; www.lincei.it e www.villafarnesina.it