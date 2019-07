Letture d’Estate. Libri, giochi, musica e relax nel cuore della tua città

20 giugno – 1° settembre 2019 – Giardini di Castel Sant’Angelo, Roma

Fino al 1° settembre nei Giardini di Castel Sant’Angelo proseguono gli appuntamenti di Letture d’Estate: una delle più longeve manifestazioni dell’Estate Romana con tanti libri, giochi, musica, relax e numerosi spazi ed eventi dedicati a grandi e piccini, un grande palco, artigianato di qualità, punti ristoro e le librerie di Invito alla Lettura.

Dalle strofe del rap italiano ai poeti dell’antimafia, grande attesa per Kiave che, con We Reading, presenterà “L’animale dentro”. Questa settimana, inoltre, tornano le stelle con Simon & The Stars, l’astro blogger più amato del web, e i tramonti saranno ancora più romantici con “Il primo bacio raccontato da venti scrittori”, il libro a cura di Marco D’Onofrio che ha raccolto le parole d’amore di grandi autori del Novecento, da Pirandello a Elsa Morante.

Kiave, all’anagrafe Mirko Felice, classe 1981, mercoledì 31 luglio alle 21.30 salirà sul palco della piazzetta degli eventi di Letture d’Estate con il suo “L’animale dentro” per una serata di parole e versi, dal rap alle poesie dell’antimafia, a cura di We Reading. Tra i rapper più apprezzati del panorama nazionale, Kiave fa convivere testi profondi con il più puro intrattenimento: da campione di freestyle si è rivelato negli anni abile liricista e fine compositore della forma canzone più classica, amato soprattutto per la sua abilità nello storytelling.

Giovedì 1° agosto alle 21, serata romantica all’ora del tramonto: in uno dei luoghi più suggestivi di Roma, si parlerà di baci e amore con le parole raccolte da Marco D’Onofrio ne “Il primo bacio raccontato da venti scrittori” (Edilazio): venti voci italiane del Novecento – da Luigi Pirandello a Vasco Pratolini, da Alberto Moravia a Italo Calvino, da Elsa Morante a Giorgio Bassani – rivivranno tra i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo con le letture di Angelo Blasetti e la musica di Valerio Mattei. Alle 21.30, torna Dante per tutti e le leggende medievali, il ciclo di incontri dedicati alla Divina Commedia e al Medioevo a cura di Luca Maria Spagnuolo. In questo secondo appuntamento, protagonista sarà Ulisse con la lettura e il commento del Canto XXVI dell’Inferno dantesco; aprirà l’incontro la leggenda medievale del primo patto con il diavolo della storia cristiana.

Viaggiare, scoprire il mondo, vivere senza meta trasportati solo dalle onde del mare. Venerdì 2 agosto alle 21.30, Winki – scrittore, viaggiatore e soul surfer – presenterà, accompagnato da Matteo Pennacchi, il suo ultimo libro “Garuda, lo zen e l’arte del surf” (Rizzoli) condividendo con il pubblico l’adrenalina del surf, la calma del mare, l’amore per la natura, la vita on the road, oltre ad alcuni strumenti per la consapevolezza e la crescita personale.

Sabato 3 agosto alle 21.30, torna l’uomo delle stelle, Simon & the Stars: grande amico di Letture d’Estate, sarà ospite della manifestazione per una magica serata sotto le stelle di Roma, durante la quale parlerà con il pubblico di oroscopo, astri e affinità. Alle 22.30, appuntamento con i sabati di Lindy Hop nei Giardini di Castel Sant’Angelo: tutti potranno scatenarsi sulle coinvolgenti melodie swing e prendere parte a una lezione dimostrativa gratuita a cura della scuola di danza Swinghaus.

I viali risuoneranno della note calde di Lavinia Mancusi domenica 4 agosto alle 21.30. Romana, classe ‘84, porta sul palco la sua musica che unisce il folk, la classica e il pop d’autore; comincia nel 2008 con Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio e a oggi collabora, in qualità di cantante e polistrumentista, con artisti come Daniele Sepe, Eugenio Bennato, Olen Cesari, Ambrogio Sparagna, Muro del Canto e tanti altri. Con il percussionista Gabriele Gagliarini ha inciso due album: Semilla (2013) e Semilla vol.2 (2018). Nel 2015 inizia invece la sua collaborazione con il cantautore Alessandro Mannarino, che segue nei suoi live tour in Italia e all’estero.

Lunedì 5 agosto alle 21.30, Massimo Blasi racconterà “L’incredibile storia degli imperatori romani” (Newton Compton) accompagnato dalla docente di Epigrafia latina alla Sapienza, Silvia Orlandi, e allo storico Giuseppe Concilio. Tra le pagine del libro, la storia degli oltre 150 imperatori che si sono succeduti da Augusto in poi: uno spaccato ricco e variegato dell’animo umano, tanto delle sue grandezze quanto delle sue meschinità.

L’autore Andrea Cedrola incontrerà il pubblico in compagnia di Marco Di Marco, martedì 6 agosto alle 21.30, per parlare del suo ultimo libro “Corpi di passaggio” (Fandango): un’indagine dettagliata e avvincente ispirata al “caso Montesi”, il primo caso giudiziario a rivelare nel nostro paese il legame tra soldi, potere e politica, un legame destinato a segnare il secondo Novecento. Dopo il successo de “La Collina”, scritto insieme ad Andrea Delogu per Fandango nel 2014, Cedrola torna a Gerardo Conforti, un personaggio imprevedibile che si muove decennio dopo decennio tra le pagine più oscure della storia italiana.

Terminano domenica 4 agosto le attività organizzate da Shiatsu Igea. Ogni giorno tante dimostrazioni pratiche offerte al pubblico di Letture d’Estate affinché anche il corpo, tra un libro e un aperitivo, trovi nei Giardini di Castel Sant’Angelo un’isola del benessere.

Lungo i viali dei Giardini, tra i tavoli da ping pong, il calcio balilla e gli scacchi giganti, si potrà scoprire l’arte dei sapienti artigiani di ArtIngegno, il collettivo di Arti&Mestieri che, oltre a valorizzare artigianato slow e opere dell’ingegno creativo, accompagneranno il pubblico alla scoperta dell’utilizzo di materiali nuovi e di tecniche all’avanguardia. Un’isola che, oltre a proporre manufatti con processi di lavorazione a misura d’uomo e sostenibili, mostrerà come prendono forma gli oggetti grazie a dimostrazioni dal vivo, non soltanto per i più piccoli.

Un programma di appuntamenti imperdibili a pochi passi dalla Basilica di San Pietro che è possibile consultare, sempre disponibile e aggiornato fino al 1° settembre, su www.letturedestate.it.

Letture d’Estate 2019 è a bassissimo impatto ambientale e mira a garantire una duratura riqualificazione dei Giardini di Castel Sant’Angelo attraverso continuative opere manutentive di giardinaggio, potatura, derattizzazione e monitoraggio già in corso di svolgimento a cura del Servizio Giardini di Roma Capitale. Non solo: con particolare attenzione rispetto alle più recenti problematiche ambientali, i punti ristoro di Letture d’Estate saranno forniti di piatti e stoviglie compostabili, proseguendo una buona pratica che fa parte dell’identità di Letture d’Estate.

La manifestazione – completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dal mattino alla sera – è organizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura ed è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale con il contributo di SIAE. La programmazione degli eventi pensati per ogni visitatore è frutto delle creatività di Margherita Schirmacher e Lucio Villani, rispettivamente curatrice e direttore artistico di Letture d’Estate, e da Stefania Cane per i cicli di eventi dedicati ai bambini.

Letture d’Estate ringrazia pubblicamente – per la dedizione e la competente professionalità – l’Ufficio Gestione Specie Sinantrope e Problematiche e il Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale.

I Partner culturali:

Altroquando, ArtIngegno, Associazione Pandolea, Biblioteche di Roma, Centro Bibliografico Invito alla Lettura, Centro Sperimentale di Cinematografia, Fitet e Asdtt Maccheroni, La Casina di Raffaello, L’Isola non Trovata, L’Ora di Libertà, Orsoludo, Scuola Shatsu Igea, Scuola di Musica Mississippi.

I Partner sociali:

Peter Pan Onlus, Amref Health Africa, Rete di associazioni per i diritti dei rifugiati e dei migranti coordinata da Amnesty International

Sito ufficiale

www.letturedestate.it

Per aggiornamenti e notizie in tempo reale

www.facebook.com/LetturedEstate/

Info

info@letturedestate.it // 06 6873676