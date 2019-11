Libreria Pagina 348, e anche quest’anno e’ festa

Sabato 23 novembre alle 21:00 si è svolta la festa di fine anno della libreria Pagina 348, un appuntamento ormai irrinunciabile per molti autori e lettori.

La famiglia Guerra è stata anche quest’anno il centro di aggregazione culturale del quartiere Eur-Ferratella. Gli eventi, gli incontri di lettura, le presentazioni di autori, i corsi, e nel complesso tutte le attività promosse dalla libreria, alimentano il tessuto sociale del quartiere.

Lia Levi, Annalisa Corrado, Paolo Di Paolo, Giovanni Ricciardi, Paolo Foschi, Vito Consoli e Nicola Zamperini hanno condiviso con i loro lettori passioni, libri e racconti personali.

Festeggiare una libreria indipendente in tempi in cui il mercato è dominato da colossi commerciali ha un significato profondo, soprattutto alla luce di incongruenze che si verifica nel mercato editoriale e su cui varrebbe la pena riflettere.

Secondo il Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2019 a cura dell’Associazione Italiana Editori (AIE), nel 2018 è cresciuto leggermente il mercato del libro, cioè si vendono più libri. Il Rapporto, però, dice anche che il 41% dei lettori dichiara di non aver letto più di tre libri l’anno e solo il 17% ha letto un libro al mese (i così detti lettori forti), il resto non prende in mano un libro. Siamo, cioè, tra i cinque maggiori mercati editoriali europei, il Paese con il più basso indice di lettura.

Se si vendono più libri, ma i lettori sono pochi cosa sta a significare?

Che il libro (salvando quei pochi lettori che hanno ancora voglia di sognare, ricercare, imparare) sta diventando, anche se in piccola parte, un oggetto fashion, desiderabile solo durante eventi sempre più glamour o da possedere come elemento di arredamento acquistabile dalla megamultinazionale virtuale che te lo sistema pure sulla libreria.

A cosa ci porterà tutto questo?

Se pensiamo che solo il 24% della popolazione ha adeguate competenze nella comprensione e nell’analisi dei testi, è facile intuire che gli scarsi indici di lettura ne sono la causa concatenante e scatenante una marcata compromissione della capacità, di un’ampia parte della popolazione, di interpretare i processi di trasformazione sociale, di accedere al mercato del lavoro e di elaborare le informazioni.

Ma il fatto più preoccupante, che segnala ancora l’AIE, è che della fascia giovanile, quella considerata sempre più attenta alla lettura, solo il 5% dei giovani dedica a questa pratica “ortodossa” un’ora continuativa al giorno. Percentuale destinata a scendere all’1% nel2019.

I giovani, coloro che erediteranno il mondo, dichiarano di preferire storie brevi, dai ritmi narrativi serrati, e l’immagine rispetto alla parola scritta.

Ve lo immaginate un futuro in cui i libri prenderanno il posto delle serie TV?

Elena Martinelli