L’iniziativa di Euroma2 dedicata all’educazione civica delle nuove generazioni

Bambini a lezione di Primo Soccorso e Sicurezza Stradale per la

VII Edizione del

PROGETTO YOUNG

Nel weekend del 30 e 31 Marzo l’Università Tor Vergata porta a Euroma2 l’iniziativa “L’Ospedale dei Pupazzi”

Prosegue il progetto ideato ed organizzato da Euroma2 per l’Educazione Civica, indirizzato agli alunni delle Scuole elementari di Roma, per puntare l’attenzione sui valori dell’educazione stradale, la sicurezza della persona e il primo soccorso.

Si tratta del “Progetto Young”, che si svolge nel mese di marzo nelle aule delle classi IV e V delle scuole elementari dei Municipi VIII, IX e X e che anche quest’anno torna ad Euroma2 dal 25 marzo al 5 Aprile.

I 2.300 bambini coinvolti, dopo aver appreso in aula nel mese di marzo le nozioni teoriche, ogni mattina dalle 9:00 alle 12:00 vengono accompagnati dalle insegnanti ad Euroma2 per assistere a dimostrazioni pratiche tenute dai volontari del Gruppo Protezione Civile Camelot Him Onlus e della Croce Rossa Italiana Municipio IX di Roma.

Per la prima volta quest’anno è presente ad Euroma2 il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale con lo spazio “Io non rischio” dove saranno fornite utili informazioni su come prevenire i danni delle alluvioni, maremoti e terremoti ed affrontare al meglio le situazioni di emergenza.

È stato, inoltre, allestito uno spazio in cui Volontari della Protezione Civile illustreranno, anche attraverso immagini e video, la loro attività.

L‘ampia partecipazione delle Scuole testimonia come il Progetto Young riceva, di anno in anno, notevole dimostrazione di interesse da parte delle istituzioni scolastiche, sempre più coinvolte nell’iniziativa.

Quest’anno parteciperanno al Progetto Young 31 Scuole primarie di Roma, delle quali hanno aderito 95 classi, con il coinvolgimento di circa 2.300 alunni. Euroma2 ha messo a disposizione i transfert per agevolare l’arrivo degli alunni dalle diverse Scuole di Roma.

Il percorso didattico prevede una serie di incontri formativi in aula, dove vengono illustrate le nozioni di primo soccorso, come la valutazione di un incidente, la richiesta di soccorso e le azioni che si possono compiere per risolvere situazioni non complicate, quali medicare una piccola ferita.

Presso Euroma2, attraverso la ricostruzione di un piccolo circuito automobilistico e le postazioni della Croce Rossa, i bambini sono invitati ad assistere alle dimostrazioni dei Volontari, per osservare da vicino l’interno di un’ambulanza, prendere confidenza con i primi rudimenti della guida automobilistica, mettendo in pratica le basilari regole della strada e del primo soccorso.

L’iniziativa “Progetto Young” è patrocinata dalla Regione Lazio, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dal Comune di Roma. Quest’anno, per la prima volta, il progetto viene realizzato in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

Nel weekend del 30 e 31 Marzo, si svolgerà l’originale iniziativa “L’Ospedale dei Pupazzi”, ideata dal Segretariato Italiano Studenti di Medicina, e rivolta a bambini dai 2 agli 8 anni.

Nella galleria commerciale di Euroma2 verrà riprodotta una corsia d’ospedale, suddivisa in reparti, dove gli studenti della Facoltà di Medicina dell’Università di Tor Vergata effettueranno insieme ai bambini, attraverso il gioco, visite mediche e diagnosi sui loro pupazzi.