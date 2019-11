L’innovazione tecnologica passa anche dal Beauty

Roma International Estetica, manifestazione organizzata da Fiera Roma, da sempre annovera tra le sue file le maggiori aziende del settore, per proporre ai visitatori il meglio dell’innovazione tecnologica nel settore del beauty.

Per questo motivo la fiera si conferma il giusto palcoscenico dove entrare in contatto con le ultime novità in campo estetico e tecnologico.

Tra i protagonisti dell’edizione 2020 va segnalata l’azienda Storz Medical, spin-off della Karl Storz, leader mondiale nel settore endoscopico, fondata del 1945. Il know how della società si concentra sulla tecnologia onda d’urto che dal 2009 viene applicata nel settore dell’estetica professionale per il trattamento degli inestetismi del viso e del corpo.

A Roma International Estetica, la società presenta D100, uno strumento pensato per l’estetica professionale. Il macchinario utilizza le Onde Acustiche Radiali AWT® ed ha la peculiarità di ridurre le cellule adipose e il rilassamento del tessuto connettivo, grazie agli impulsi sonori di natura meccanica che agiscono in sequenza rapida e ripetuta, irradiandosi dal centro verso la circonferenza della zona trattata. In questo modo viene stimolata l’irrorazione sanguigna che, determinando la dilatazione e la ricostruzione dei vasi sanguigni, migliora la permeabilità delle membrane cellulari e lo scambio di sostanze tra le cellule e l’ambiente circostante, eliminando le scorie.

Questa innovativa metodica è assolutamente non invasiva. Le onde acustiche radiali AWT® sono anche un trattamento efficace per contrastare i segni di invecchiamento cutaneo del viso.

Epilazione permanente e Fotobiostimolazione

L’innovazione tecnologica è uno degli elementi fondamentali anche per quanto riguarda l’epilazione permanente. Roma International Estetica è una vetrina molto importante per conoscere e per esporre i nuovi strumenti presenti sul mercato. In questa cornice, si colloca l’azienda piemontese Etik – Beauty Factory, che espone il suo ultimo ritrovato tecnologico per l’eliminazione definitiva dei peli. HDLaser808 è l’innovativo dispositivo realizzato totalmente in Italia, che si adatta a qualsiasi tipo di pelle, anche quelle abbronzate. La luce dell’HDLaser808 ha anche la funzione di fotobiostimolazione dinamica, utile per illuminare il viso e ringiovanirlo, stimolando il derma in profondità. Questa tecnologia non ha controindicazioni, perché sfrutta specifiche lunghezze d’onda che agiscono sul DNA cellulare. Il trattamento con HD LASER è assolutamente indolore ed efficace.

Quando il trattamento estetico è un’esperienza multisensoriale

A Roma International Estetica 2020 anche il meglio delle Spa. Per l’azienda LEMI, che dal 1989 produce lettini, poltrone e cabine multifunzione per il settore Beauty & Spa, la cura nello stile e nell’estetica degli strumenti realizzati è fondamentale per accogliere i clienti durante i trattamenti. I lettini e le poltrone LEMI sono tutte prodotte in Italia, caratterizzate dal design moderno e personalizzabile, per venire incontro alle esigenze sia degli operatori del settore estetico che per i loro clienti, a cui potranno offrire un’esperienza completamente multisensoriale personalizzata per i suoi gusti con aromaterapia, cromoterapia e suoni rilassanti integrati direttamente nel letto della spa. Non solo semplici lettini, ma dei veri e propri strumenti per potenziare e migliorare il centro estetico.

La tradizione, la storia e innovazione arrivano a Roma International Estetica 2020 con l’azienda Callegari che dal 1930, progetta, produce e commercializza le strumentazioni più innovative e professionali nell’ambito dei settori medicali, farmaceutico, del beauty e del wellness.