Lista appuntamenti Auditorium e Casa Jazz 21-28 luglio

Roma – Il Roma Summer Fest prosegue il 21 luglio con l’attesissimo concerto di Thom Yorke, da tempo sold out. Il frontman dei Radiohead sara’ ospite per la volta in Auditorium ed eseguira’ brani dalle sue opere da solista tra cui Anima, il suo ultimo progetto uscito il 27 giugno scorso. Si cambia decisamente genere il 23 luglio con la super band Afro Cuban All Stars che salira’ sul palco della Cavea in anteprima nazionale diretta da Juan de Marcos Gonzales, fondatore del Buena Vista Social Club. E ancora contaminazioni musicali il 24 luglio con Ange’lique Kidjo, una delle artiste piu’ cosmopolite di sempre. La cantante presentera’ “Remain in light by Talking Heads”, il suo progetto dedicato ai Talking Heads, un vero e proprio incontro tra sonorita’ e culture differenti. Il 27 luglio torna in Auditorium l’istrionico Rufus Wainwright. Lodato dal New York Times per la sua originalita’, e’ sicuramente uno degli artisti piu’ interessanti degli ultimi anni. Alla Casa del Jazz la rassegna Summertime prosegue il 21 luglio con il concerto di Peter Erskine, Eddie Gomez e Dado Moroni. E ancora il 22 luglio Cesare Picco e Alessio Bertallot, Max Weinberg il 23. Il 24 luglio arriva Ute Lemper con il suo recital “Glamour and Rage in America”. Il 25 luglio Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura incontrano Jaques Morelenbaum per un concerto davvero speciale. Il 26 luglio Sergio Cammariere presenta dal vivo il nuovo disco La fine di tutti i guai pubblicato da Jando Music e Parco della Musica Records. Undici tracce che compongono un grande viaggio musicale. Infine il 27 luglio il pianista Omar Sosa e la violinista e cantante Yilian Cañizares si incontrano sul palco della Casa del Jazz per presentare il loro ultimo progetto Aguas.