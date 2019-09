Lista eventi Casa Jazz e Auditorium nel weekend

Roma – Riparte la stagione di grandi festival, concerti e spettacoli di Musica per Roma. Dall’8 al 12 settembre in programma all’Auditorium e alla Casa del Jazz la XXII edizione di Una Striscia di Terra Feconda, prestigioso festival franco-italiano con produzioni originali di artisti di primo piano e giovani talenti dei due Paesi, tra cui Enrico Pieranunzi, Jacky Terrason, David Riondino (8/9), Paolo Damiani, Rosario Giuliani, Michele Rabbia, Theo Ceccaldi, Eric Seva, Javier Girotto (9/9), Federica Michisanti, Pierrick Pedron (10/9), Francois Courneloup (11/9), Ada Montellanico, Michel Godard, Rita Marcotulli, Michel Benita, Luciano Biondini, Roberto Gatto (12/9). Ritorna dal 10 al 24 settembre anche Jammin’ la rassegna dedicata ai gruppi emergenti e alla scoperta di nuovi talenti in ogni ambito musicale, giunta alla sua XVII edizione. Lunedi’ 9 settembre Jim Porto presenta Brasileiríssimo in cui ripercorre il suo percorso tra jazz-samba, ricerca del nuovo e tradizione.L’11 settembre Giovanni Palombo porta sul palco dell’Auditorium il suo nuovo album Taccuino di Jazz Popolare. Infine il 15 settembre Marc Ribot, uno dei piu’ apprezzati chitarristi al mondo, torna in Auditorium per presentare il suo ultimo progetto Songs of Resistance. APPUNTAMENTI DALL’8 AL 15 SETTEMBRE 2019 AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA E CASA DEL JAZZ Domenica 8 settembre CASA DEL JAZZ Una Striscia di Terra feconda FESTA JAZZ Ore 12 Massimo Nunzi Giocajazz Jazz Farm (per bambini e adulti) Ore 13 ‘Par le bout du noz’ RONAN LE GOURIÉREC sax baritono (per bambini) Prima nazionale Ore 15 ‘Le Peuple Étincelle’ (ballo per bambini e adulti)François Corneloup sax soprano, Fabrice Vieira chitarra elettrica, Michael Geyre accorde’on, Eric Duboscq basso elettrico, Fawzi Berger percussioni, Ersoj Kazimov percussioni.

Prosegue il programma nella nota della Fondazione Musica per Roma: Domenica 8 settembre AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA Teatro Studio Gianni Borgna ore 21 Una Striscia di Terra feconda I cantautori sono canadesi con David Riondino, voce, testi, Celine Prouvost voce, Sara Jane Ceccarelli voce, Natalio Mangalavite piano, Paolo Ceccarelli chitarra Lunedi’ 9 settembre Casa Del Jazz Casa del Jazz ore 21 Una Striscia di Terra feconda ‘A passion veduta’ Paolo DAMIANI contrabbasso, ROSARIO GIULIANI sax alto Michele Rabbia percussioni invitano THÉO CECCALDI violino Lunedi’ 9 settembre AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA Teatro Studio Gianni Borgna 21 Jim Porto Brasileiríssimo Martedi’ 10 settembre CASA DEL JAZZ Casa del Jazz ore 21 Una Striscia di Terra feconda Martedi’ 10 settembre AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA Teatro Studio Gianni Borgna ore 21 Jammin’ 2019 Fairy Tales Telemagenta Laura Delle Rose Alexjem Project | NeuF Mercoledi’ 11 settembre CASA DEL JAZZ Casa del Jazz ore 21 Una Striscia di Terra feconda RESIDENZA 2019, VETTE E DOPO: Francois Courneloup sax baritono e soprano, Filippo Macchiarelli basso, Nicola Fazzini sassofono, Simone Maggio pianoforte, Massimiliano Trabucco batteria Mercoledi’ 11 settembre AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA Teatro Studio Gianni Borgna ore 21 Giovanni Palombo “Taccuino di Jazz Popolare”.

Prosegue il programma nella nota della Fondazione Musica per Roma: Giovedi’ 12 settembre AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA Teatro Studio Gianni Borgna ore 21 Una Striscia di Terra feconda Wetuba Ada Montellanico Quintet con Michel Godard Venerdi’ 13 settembre AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA Teatro Studio Gianni Borgna ore 21 Jammin’ 2019 ArtUro Bartenders Natalia Meyer Noom Domenica 15 settembre AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA Sala Petrassi ore 21 Marc Ribot Songs of Resistance MOSTRA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA Donatella Spaziani Innesti a cura di Anna Cestelli Guidi 13 settembre, 10 ottobre 2019 Foyer Sinopoli ingresso libero EVENTI PARCO DELLA MUSICA RECORDS Martedi’ 12 settembre European Jazz Conference – Novara Serata di inaugurazione Raffaele Casarano & Mirko Signorile Foyer Teatro Coccia ore 23.15.