Little, spettacolo bilingue (inglese/italiano) per bambini dai 4 ai 7 anni al Teatro Le Maschere

Sarà in scena al Teatro Le Maschere, domenica 8 (doppia replica ore 16.00 e ore 18.00) e domenica 15 marzo (ore 16.00), LITTLE (Rainbow Ridinghood), spettacolo bilingue (inglese/italiano) per bambini dai 4 ai 7 anni, scritto e diretto da Natalìa Cavalleri.

LITTLE è la storia di cappuccetto rosso. E di stivali azzurri, di ombrello rosa, di gonnellina verde, di camicetta gialla….

Little è una bambina che indossa tanti vestiti di tanti colori diversi; e prova tante emozioni, tutte diverse. E’ coraggiosa, forte e curiosa. Vorrebbe che la chiamassero BIG, ma tutti si ostinano a chiamarla sempre Little.

È sempre alla ricerca di nuove avventure. Come quando la mamma le chiede di portare le focaccine alla nonna e lei si trova a confrontarsi con un lupo veramente affamato. O quando intraprende un viaggio alla ricerca della nonna scomparsa. O quando ancora si perde nel bosco, scende la notte e le sembra di essere finita nella pancia del lupo.

La fiaba di cappuccetto rosso, che tutti i bambini conoscono, con i suoi personaggi tradizionali (la mamma, il lupo, la nonna) si presta perfettamente per uno studio sui colori legato agli stati d’animo, alle paure, ai vestiti da indossare, al cibo da mangiare, agli affetti e alle emozioni.

E anche per parlare di mamme apprensive e severe, nonne sagge e smemorate e lupi affamati.

I bambini impareranno nuove parole in inglese: dai colori, ai vestiti, alla famiglia, al cibo, fino ad arrivare alle emozioni. Non mancheranno canzoni, filastrocche e giochi che coinvolgeranno il giovane pubblico.

Teatro Le Maschere

Via Aurelio Saliceti, 1/3, 00153 Roma RM

Telefono: 06 5833 0817

scuole@teatrolemaschere.it

www.teatrolemaschere.it

La domenica spettacoli alle ore 16.00 e alle ore 18.00

Biglietto acquistato al botteghino Ingresso € 10,00

Biglietto ridotto acquistato online sul sito www.teatrolemaschere.it Ingresso € 8,00

Biglietto d’ingresso scuola € 8,00

biglietto gratuito per gli insegnanti (1 ogni 10 studenti)

È possibile abbonarsi a tre spettacoli con € 22,00 e a sei spettacoli con € 40,00, risparmiando sul costo del singolo biglietto!

Gli abbonamenti del Teatro Le Maschere possono essere acquistati direttamente in teatro dal lunedì̀ al venerdì̀ dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00.

Il sabato dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00.

Online sempre! All’indirizzo www.teatrolemaschere.it

Scegliete gli spettacoli che più vi piacciono consultando il programma della rassegna Fiabe e Biscottini e con il vostro abbonamento potrete prenotare il biglietto telefonicamente, con comodità!

Il calendario può subire variazioni.

Vi invitiamo a verificare date e orari disponibili sul nostro sito, nella sezione Biglietti.