L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto al Teatro Arcobaleno

Oggi venerdì 3 maggio, si è tenuto preso il Teatro Arcobaleno, la lettura del poema cavalleresco “l’Orlando furioso “di Ludovico Ariosto. Lo spettacolo proseguirà ancora dal 3 al 12 maggio.

L’opera letteraria: “l’Orlando furioso” è un poema epico-cavalleresco scritto in ottave da Ludovico Ariosto nella prima metà del XVI sec., la cui prima edizione è del 1516. L’opera prosegue idealmente la trama dell’Orlando innamorato di M. M. Boiardo e racconta le avventure dei paladini cristiani di Carlo Magno impegnati nella guerra contro i Saraceni di Spagna nell’VIII sec.

Vincenzo Zingaro, attore teatrale e regista, in questi giorni metterà in scena “l’Orlando furioso”, conducendo così il pubblico in un mondo cavalleresco, dove si intrecciano valore, amore, fantasia, viaggi fantasiosi e vicende storico- epiche. L’Orlando furioso per secoli ha suscitato l’interesse del pubblico per la sua vemenza, tanto che lo scrittore francese Voltaire definì l’operacon queste parole: “il poema che è insieme l’Iliade, l’Odissea e il Don Chisciotte”.

L’artista teatrale Vincenzo Zingaro, dopo lo straordinario successo ottenuto con “EPOS: Iliade, Odisea, Eneide”, prosegue narrando l’epopea cavalleresca , attraverso uno studio approfondito del “Verso”, al quale si dedica da molti anni,rinnova la forma originale di una tradizione che esprimeva tutta la sua potenza evocativa nell’incantamento orale, in simbiosi con la musica.

Così Vincenzo Zingaro, supportato dal compositore Giovanni Zappalorto, elabora lo spettacolo, come un’opera da camera, dove il verso assieme alla musica trovano il connubio generando un viaggio dello spirito.

Vincenzo Zingarodal 1992 dirige la Compagnia CASTALIA, che dal 1995 ha ottenuto il riconoscimento del MINISTERO PER I BENI E LEATTIVITÀ CULTURALIcome Organismo produttivo di interesse nazionale. Dirige il TEATRO ARCOBALENO di Roma, inauguratonel 2002 come Centro Stabile del Classico È stato uno dei fondatori del F.A.I. (Forum Attori Italiani).

Il TEATRO ARCOBALENO si trova in una zona centrale ed elegante di Roma, alle spalle di Villa Torlonia. Nato negli anni ‘30, ha vissuto alterne vicende: da teatro di varietà a sede dello storico laboratorio di arti sceniche di Gigi Proietti, a cinema d’essai. Proprio il cinema lo ha immortalato nella celebre scena di ”Un americano a Roma”, nella quale Alberto Sordi dirige un pittoresco gruppo di ballerine. Oggi il TEATRO ARCOBALENO è la casa del Classico, da quando nel 2001 Vincenzo Zingaro lo ha completamente ristrutturato, inaugurandolo come Centro Stabile del Classico.

Il Teatro è sede della Compagnia CASTALIA, Fondata e diretta da Vincenzo Zingaro, la Compagnia, dal 1992, si distingue per aver intrapreso un importante cammino di ricerca nell’ambito del Teatro Classico, in particolare attraverso uno studio approfondito sulla Commedia classica antica, straordinario strumento di lettura della storia dell’uomo, capace di stimolare un rapporto creativo con il presente. Un cammino che comprende anche esperienze di drammaturgia contemporanea che presentino importanti motivi di riflessione.

La linea perseguita è quella di Teatro come evento rituale, come ”festa”, alla quale puó partecipare l’intera comunità cittadina – come avveniva nella pòlis greca senza distinzioni di età e di ceto sociale, in cui, al divertimento, si accompagna un’occasione di confronto e di arricchimento.

Il TEATRO ARCOBALENO si pone, quindi, come un punto di riferimento per chiunque voglia trascorrere una serata speciale, coniugando cultura e divertimento e ritrovare nel Teatro un incontro davvero unico.

DAL 3 AL 12 MAGGIO 2019

Riduzione e regia Vincenzo Zingaro

con Vincenzo Zingaro, Laura Jacobbi, Filippo Velardi

musiche originali Giovanni Zappalorto

Giovanni Zappalorto (Pianoforte), Michele Campo (violino), Irene Maria Caraba (violoncello), Francesca Salandri (flauto)

Emiliano Salvatore