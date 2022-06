Uno dei più noti, apprezzati e richiesti Mentalisti in Europa e nel Mondo, parliamo di Luca Volpe, volto noto Rai per la sua partecipazione come ospite fisso a Rai Uno e Rai2, personaggio televisivo.

Da maggio scorso sono partite le registrazioni del nuovo programma TV dal titolo “Non ci posso credere”, scritto in collaborazione con il collega Renato Cotini.

Il programma andrà in onda sui canali digitali 853 – 555 – 877 ed in Campania sarà visibile su Campi Flegrei TV. Un programma originalissimo, tutto dedicato alla magia con contest, rubriche, ospiti nazionali e tanto altro; andrà in onda a luglio sul digitale terrestre 199 per poi replicarlo a settembre su altri canali satellitari.

Il premio “THE CHAMPION” alla carriera:

Simpatia, talento, passione, grande professionalità, mistero. Tra i vari premi e riconoscimenti prestigiosi ricevuti, come l’oscar della magia, il Mentalista Luca Volpe è stato recentemente premiato con il prestigioso premio alla carriera “The Champion”. L’evento, molto partecipato, ha visto la partecipazione di volti noti e amati, personaggi dello spettacolo e della tv tra i quali Eva Grimaldi, Justin Mattera, Carolina Rei, Tony Colombo, Ida Rendano, Paola Mercurio, Antonio Razzi e il giornalista RAI Giuseppe di Tommaso.

Oscar della magia, il Merlin Award:

Il Merlin Award è considerato per la magia quello che è l’Oscar per il cinema, quindi un premio molto prestigioso. In passato questo premio e stato conferito a grandi performers come David Copperfield, Criss Angel e in Italia al nostro grande Silvan! Luca Volpe aveva organizzato la prima convention di mentalismo virtuale per tutti gli addetti ai lavori, nel 2020.

Lo abbiamo raggiunto e intervistato per Roma Daily News:

Parliamo del nuovo progetto televisivo, molto interessante:

“Non ci posso credere” è il titolo di questo progetto televisivo che vede protagonisti giovani e talentosi maghi e prestigiatori italiani darsi battaglia a colpi di bacchetta magica! Il programma non è solo in talent show, ma un contenitore dedicato alla magia, con ospiti, rubriche e tanto divertimento”

Come è nata l’idea creativa?

Il mio amico Renato Cotini ed io – è coautore insieme a me del programma – abbiamo pensato di creare un varietà dedicato alla magia con un’impostazione moderna, basato su uno stile internazionale, tutto all’interno di uno studio virtuale. Grazie alla produzione Video-up 3 e di Campi Flegrei TV, che hanno co-prodotto insieme a noi il programma, siamo riusciti a far diventare realtà le nostre idee. Lo studio infatti, è realizzato su green screen a 360 gradi, tutto tridimensionale, dando allo spettatore la sensazione di essere trasportati in un mondo magico ma allo stesso tempi moderno. Ci siamo basati su i famosi shows americani, cercando di ricreare lo stesso feeling con tempi veloci e incalzanti, infatti nel programma accadono cose continuamente, creandone momenti di grande stupore”

Come si articola il programma e come si svolgerà? Gli autori siete voi due?

“Il programma è scritto da me e Renato Cotini, che tra l’altro è un bravissimo prestigiatore, ed è articolato in diversi momenti. Abbiamo il contest, che vede ogni puntata due giovani maghi esibirsi. La giuria composta da due giurati fissi che sono Renato Cotini e la bellissima influencer Erika Vanacore ed il giurato VIP che è un ospite della televisione italiana. Nel programma avremo infatti Rossella Erra (che abbiamo visto ultimamente a Ballando su Rai Uno), l’attrice Yulia Mayarchuk, l’astrologo del programma di Piero Chiambretti “Tiki Taka” Riccardo Sorrentino, l’attore James La Motta e la scrittrice Isabella Rosa Pivot. Inoltre avremo delle rubriche molto interessanti tra le quali “la magia che seduce” dove saranno spiegati dei giochi di prestigio al pubblico che ci segue da casa, che aiuteranno a “rompere il ghiaccio”, “i consigli della volpe” dove darò dei consigli su come utilizzare la mente in modo produttività ed infine “magia dal mondo” una rubrica dove avremo degli ospiti magici internazionali stupirci con le loro strabilianti magie! Uno show dunque, ricco di sorprese ma soprattutto che regalerà al pubblico momenti spensierati”

Quale sarà il tuo ruolo? Siamo molto curiosi:

“Sarò il presentatore e ovviamente eseguirò anche degli esperimenti di mentalismo con gli ospiti in studio, dei veri e propri “mentalismi impossibili!”. In realtà negli anni passati ho già condotto vari programmi televisivi su emittenti nazionali e regionali, quindi tornare in questo ruolo è sicuramente stimolante e divertente. Il programma andrà in onda a Luglio sul digitale terrestre 199 per poi replicarlo a Settembre su altri canali satellitari”

Alessandra Paparelli