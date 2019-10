Mercoledì 23 ottobre si è svolto nello spazio di Roma Lazio Film Commission l’evento promosso e realizzato da ArtMedia – Cinema e scuola. IMMAGINI PERSONAGGI STORIE. Percorsi di Cinema per studenti. Ospite dell’appuntamento Luca Zingaretti, accolto da un gremito pubblico di giovani: hanno partecipato all’iniziativa gli studenti del Liceo Plinio Seniore, dell’IIS Gaetano De Sanctis, del Liceo Artistico Ripetta, dell’Accademia Artisti, di Rome Film Academy.

Ai ragazzi l’attore ha voluto rivolgere le sue parole di fiducia nel futuro, ribadendo che nella vita non bisogna mai porre dei limiti alla propria immaginazione, alle passioni, agli istinti.

Lui infatti, dalla carriera promettente nel mondo del calcio, ha poi scelto quasi per caso la recitazione. Tra aneddoti, consigli, risate, il suo ricordo del maestro Camilleri e di Alberto Sironi, Luca Zingaretti ha creato con gli studenti un dialogo interessante, stimolante e curioso in ambiente intimo, parlando di passato e rivolgendosi al futuro.

“Mai e poi mai avrei pensato di fare questo mestiere. Durante gli anni del liceo ero impegnato con la testa e con il cuore a diventare un calciatore professionista. Nella scuola che frequentavo si tenne un laboratorio di teatro, che per me si rivelò un’esperienza coinvolgente. Nel frattempo mi aveva comprato il Rimini. Un mio amico, Francesco Fagioli, mi chiese di iscriverci all’Accademia d’Arte Drammatica “S. d’Amico”, che ogni anno riceveva in media 600 richieste di iscrizione. Era un’epoca in cui ero affascinato dalla vita da bohémien, scapestrata, fatta di notti a bere vino e a parlare di cinema e di letteratura. Arrivarono i fatidici esami in accademia e chissà perché, come spesso accade, Francesco che teneva di più all’ammissione non fu preso, io sì. A quel punto come potevo far finta che non mi importasse della recitazione? Mi innamorai perdutamente di quell’arte, passavo tutte le mie giornate in accademia, poi giravo tra i vari teatri di Roma e frequentavo attori. Ho dovuto scegliere tra una luminosa carriera da calciatore e una invece incertissima da attore. Così ho maturato più certezze, più convinzioni, decidendo di continuare gli studi di recitazione. Nella vita, mai dire mai!”.

Il progetto ArtMedia – Cinema e Scuola, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la scuola promosso da MIUR e MIBAC, con il patrocinio del Comune di Roma Assessorato alla crescita culturale, è ideato e curato da Loredana Commonara con la collaborazione del Prof. Luigi Mantuano, della giornalista Elisabetta Colangelo, Ottavia Guerriero e il coinvolgimento della Rete dei Licei Economico Sociali (LES) in partenariato con l’ISISS “Pacifici e De Magistris” di Sezze Romano (Lt).