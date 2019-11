Lucia Ocone sarà nel cast del nuovo programma di Serena Dandini

Partirà dal 21 novembre il nuovo programma di Serena Dandini “Stati Generali” su Rai 3, sei puntate in prima serata per oltre due ore tra satira politica e di costume.

Se ne “La tv delle ragazze” (andato in onda lo scorso anno sulla stessa rete), La Dandini aveva fatto una reunion della storica trasmissione di successo, questa volta metterà in scena la situazione del nostro Paese in questo tumultuoso passaggio tra il 2019 e il 2020.

Tante le riconferme che prenderanno parte al cast, tra le new entry anche l’attrice romana Lucia Ocone, dopo averla vista l’anno scorso in una sola puntata (nei panni di Pixelia) ne La tv delle ragazze, la Dandini l’ha richiamata con se, come ospite fissa del programma.

Alle prese con varie parodie pubblicitarie e personaggi diversi, Lucia Ocone saprà stupirci ancora una volta raccontando, a modo suo, le varie sfaccettature della realtà del nostro Paese.

Dalle prime indiscrezioni, sappiamo che interpreterà vari personaggi, tra questi una rider (ragazza che consegna la pizza), la prima cavernicola e una pubblicità di un prodotto radical shock che ti fa passare ogni briciolo di buon senso civico, considerando l’era in cui viviamo.

Roberto Puntato