Lunedì alla Casa del Cinema ‘Fellini, Monicelli e il futuro del cinema italiano’. Alle ore 18 alla Casa del Cinema a Roma dibattito e presentazione del nuovo Almanacco del cinema di MicroMega

In occasione dell’uscita dell’Almanacco di MicroMega sul cinema, un dibattito sullo stato di salute della settima arte. L’evento – che avrà il titolo “Fellini, Monicelli e il futuro del cinema italiano” – si terrà lunedì 27 gennaio, ore 18, presso la Casa del Cinema di Roma (Largo Marcello Mastroianni 1, Villa Borghese). A discuterne ci saranno grandi artisti e maestri del calibro di Marco Bellocchio, Mimmo Calopresti e Carlo Verdone, l’attrice Chiara Francini e la produttrice Francesca Cima. A moderare la conversazione sarà il critico Mario Sesti mentre a Giorgio Gosetti, direttore della Casa del Cinema, il compito dei saluti introduttivi. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Immancabili saranno i richiami al numero di MicroMega – in uscita giovedì 23 gennaio – che al suo interno presenta un doppio omaggio come si evince anche dal titolo dell’iniziativa. A Mario Monicelli, a dieci anni dalla sua scomparsa, è dedicata una preziosa sezione dell’almanacco che vede un approfondimento di Mario Sesti sullo stile del padre della commedia all’italiana; un’intervista a Michele Placido, che con il grande regista ha lavorato in diverse occasioni; e una lunga conversazione del critico Quim Casas con Monicelli stesso, realizzata due anni prima della sua morte e mai pubblicata prima in italiano. A Federico Fellini, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita, è dedicato il secondo omaggio con i saggi di Alessandro Carrera, che spiega perché il grande cineasta ha saputo comprendere (e narrare) forse più di chiunque altro l’Italia e gli italiani; di Roy Menarini, che racconta la diversa ricezione – in Italia e all’estero – dell’opera felliniana; e di Valeria Della Valle, che ci parla del ricco lascito del regista alla lingua italiana.

Per maggiori info: 06-0608 | www.casadelcinema.it