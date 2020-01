“E’ l’uomo per me” in arrivo al Teatro Tor Bella Monaca

Con Marina Thovez e Mario Zucca, 10-11 gennaio, ore 21.00- domenica ore 17.30

Affresco spietato ed esilarante sullo star system. È la vigilia di Natale e in uno studio televisivo si fa un casting per uno spot. Arriva un’attrice di serie zeta, dalla carriera disastrosa e pronta a tutto per trovare, in un sol colpo, amore e successo. Questa improbabile chance è il regista, un pubblicitario, conquistatore a getto continuo di donne belle e poco impegnative. La donna è convinta: è l’uomo per me! Dopo un provino fallimentare, lo seduce, lo ingabbia nel suo appartamento; complice una memorabile nevicata che, paralizza il traffico e la frenesia della metropoli.

Di e con Marina Thovez, anche regista, nevrotica nella parte di Melina, mentre Mario Zucca è perfetto nei panni di un lui devastato, affascinato e messo a nudo da lei. Lui è profondo quando è necessario, lei comicamente irrefrenabile. Ne esce fuori uno spettacolo brillante molto apprezzato dal pubblico nella passata stagione in tournée per l’Italia.

Venerdì 10 e sabato 11 gennaio ore 21

domenica 12 gennaio ore 17,30

di e con Marina Thovez

e con Mario Zucca

Ludus in fabula

Teatro Tor Bella Monaca

Via Bruno Cirino angolo Via Duilio Cambellotti

