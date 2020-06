Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Giancarlo Aleandri

Giancarlo Aleandri è stato direttore di palco in Rai, Mediaset e su Gold TV.

La notizia è arrivata inaspettata. All’età di 52 anni si è spento Giancarlo Aleandri, direttore di palco Rai, Mediaset e su Gold TV.

A GoldTV era stato direttore artistico nel programma NEW GENERATION dove molti ragazzi lo ricordano con affetto per la sua tenacia e per l’amore che aveva per lo spettacolo.

Mercoledì 10 giugno, si trovava a Benevento, dove era al lavoro per un nuovo spettacolo. Colpito da un malore, è stato portato in ospedale dove sono state sin da subito riscontrate le gravi condizioni di salute.

Oggi come un tuono a ciel sereno arriva l’agghiacciante notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire…“Giancarlo non c’è l’ha fatta”.