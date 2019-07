“Man on the moon” sabato 13 luglio presso la Sede Centrale del Parco Regionale dell’Appia Antica

50 anni ci separano da una delle imprese più grandi mai compiute dall’Uomo.

Sabato 13 luglio p.v., l’evento MAN ON THE MOON, sarà l’occasione per rivivere quella storica avventura che ha portato l’equipaggio dell’Apollo 11 a toccare, per primi, il suolo di un altro corpo celeste. L’ Associazione ScienzImpresa, in collaborazione con il Parco Regionale dell’Appia Antica, presenterà una conferenza per ripercorrere i passi dell’esplorazione spaziale che hanno portato l’Uomo sulla Luna e tutto ciò che ci aspetta nel prossimo futuro. In parallelo, i più piccoli, saranno invitati a vivere l’emozione della partenza dell’Apollo 11, costruendo e lanciando dei razzi ad acqua. Seguiranno, per tutti, osservazioni astronomiche della Luna!

Quando? Sabato 13 Luglio 2019

A che ora? Dalle 20:00

Età? Conferenza per tutte le età

Laboratorio di costruzione e lancio di razzi ad acqua 0-99 anni

Dove? Presso la Sede Centrale del Parco Regionale dell’Appia Antica – Ex Cartiera Latina – Via Appia Antica, 42

PROGRAMMA EVENTO:

20:00 accoglienza

Dalle 20:00 in poi Aperitivo Solidale a favore dell’Aina Children’s Home di Nchiru (Kenya), un villaggio che ospita 130 bambini e ragazzi sieropositivi (www.aina-onlus.it)

21:00 inizio conferenza nella Sala Conferenze

21:00 laboratorio di costruzione e lancio razzi ad acqua* nell’anfiteatro

22:00 laboratorio di costruzione e lancio razzi ad acqua* nell’anfiteatro

Dalle 22:30 circa osservazioni astronomiche al telescopio (compatibilmente con le condizioni meteo)

*il laboratorio di costruzione e lancio di razzi ad acqua ha una durata di circa 1,5 h

Info & Prenotazioni tramite eventi@scienzimpresa.com

Le prenotazioni dovranno pervenire entro le ore 19:00 del 12/07 . Riceverete una mail di conferma ad avvenuta prenotazione.

Contributo (adulti e bambini) 8 € Sconto con Carta Amici del Parco

Per informazioni su tutte le attività di Scienzimpresa è possibile consultare il sito http://www.scienzimpresa.com/

Per restare sempre aggiornati sulle novità scientifiche e sulle nuove scoperte nel mondo della Scienza, si consiglia di mettere “mi piace” sulla nostra pagina Facebook

https://www.facebook.com/ ScienzImpresa

Per informazioni o aggiornamenti sull’evento c’è una pagina apposita su sito http://www.scienzimpresa.com/ eventi/

