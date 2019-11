Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto azzurro rimasto paralizzato alle gambe dopo la sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 febbraio scorso a Roma per uno scambio di persona, ha presentato oggi alla Galleria Alberto Sordi il suo libro “Rinascere. L’anno in cui ho ricominciato a vincere”, edito da Rizzoli.

Manuel ha raccontato a Massimo Giletti, intervenuto alla presentazione, cosa significa per lui “rinascere”. “Per me rinascere vuole dire, dopo quello che e’ successo, innanzitutto iniziare una nuova vita, perche’ dopo aver riaperto gli occhi dopo 3 giorni di coma, sono rinato, e dato che ho avuto l’oppurtunita’ di rinascere, ho deciso di iniziare bene”.

Nel libro, Manuel ripercorre la sua vita, la passione per il nuoto fin da quando era piccolissimo, i vari spostamenti effettuati dalla natia Trieste, prima a Treviso, man mano che iniziava a vincere i primi campionati giovanili, poi a Roma, la nascita di nuove amicizie, l’incontro con la fidanzata Martina, fino a quella terribile notte di febbraio, in cui la sua vita cambia per sempre.

Ma “Rinascere. L’anno in cui ho ricominciato a vincere” e’ molto di piu’. E’ un libro sulla forza di volonta’ che vince sulla paura, sulla incredibile determinazione di un ragazzo che e’ sopravvissuto a due interventi chirurgici, che e’ stato in coma famacologico, ed e’ uscito dall’Ospedale dopo solo due settimane, contro ogni previsione. Intanto perche e’ un miracolo il fatto stesso che Manuel sia ancora vivo, considerando che il proiettile che lo ha raggiunto durante la sparatoria ha perforato un polmone e spezzato due costole, e si e’ poi incastrato nelle vertebre. Se Manuel fosse stato colpito 12 millimetri piu’ in basso, il proiettile avrebbe colpito l’arteria addominale e non ci sarebbe stato nulla da fare.

Poi perche’ Manuel fin dall’inizio del suo percorso di recupero, tra la riabilitazione e la fisioterapia, ha sempre avuto un atteggiamento positivo e ottimista, non ha mai lasciato che quello che gli e’ capitato potesse influenzare il suo desiderio fortissimo di “riprendersi tutto” e soprattutto, perche’ non ha mai covato rancore verso gli autori della sparatoria. “Covare rancore e risentimento non serve a niente” scrive nel suo libro “davanti ai problemi bisogna reagire e cercare di risolverli, l’importante era non abbattersi”. Cio’ non significa che Manuel non abbia vissuto, subito dopo l’incidente, dei momenti di sconforto: “Credo sia normale, le emozioni negative esistono e fare finta di niente non serve ad eliminarle” scrive. Un aiuto enorme Manuel lo ha ricevuto dalla famiglia e dagli amici. Il papa’ Franco, senza dubbio, e’ stato ed e’ il piu’ grande sostegno per Manuel da sempre, cosi come gli amici e la fidanzata Martina.

“Io ho capito subito che Martina sarebbe rimasta accanto a me e adesso devo impegnarmi a fare il possibile per darle tutto cio’ di cui sono capace. La sua presenza e’ una motivazione forte, quasi indispensabile”, scrive Manuel.

Per il modo in cui ha affrontato quello che gli e’ successo, per la sua dedizione, il suo coraggio e la sua determinazione, Manuel e’ diventato una fonte di ispirazione per tutti coloro che ogni giorno devono combattere la propria battaglia, perche’ e’ riuscito a riorganizzare positivamente la propria vita, a ricostruirsi in maniera straordinaria, superando numerose prove, senza mai lasciarsi vincere da queste.

“Le cose cambiano, la vita ci mette davanti degli ostacoli, e noi non possiamo fare a meno di affrontarli. Quel che conta e’ restare se stessi, non abbattersi, combattere. Perche’ ne vale la pena, sempre e comunque”. Firmato Manuel Bortuzzo.

Sylvia Fortini