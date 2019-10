Marko fra i 65 finalisti della prossima edizione di Sanremo Giovani con il brano “Vivrò per te”

Marko (Annibale Marchesini), nato a Roma, laureato al Conservatorio di Santa Cecilia si esibisce come cantante solista in repertori lirici, pop e musical in importanti teatri sull’intero territorio nazionale, come il Teatro Eliseo, il Teatro la Fenice, il Teatro Parioli, l’Auditorium Parco della Musica.

Tra il 2016 ed il 2017 si esibisce più volte sui maggiori canali Rai, in trasmissioni come “Sabato In”, cimentandosi in diversi repertori musicali.

Nel 2017 inizia un importante progetto musicale crossover con la Columbia Records di Los Angeles, che può vantare la collaborazione di grandi nomi internazionali. Successivamente partecipa ad un grande evento mediatico di New York in occasione del Columbus Day. Qualche mese dopo prende parte come tenore solista ad importanti concerti presso l’Opera House di Belgrado.

Nel 2018 approfondisce sempre di più il repertorio pop sia da un punto di vista musicale che vocale. Questo percorso lo porterà ad essere scelto tra 10.000 concorrenti come finalista ed unico rappresentante dell’Italia al più importante evento mediatico musicale pop di tutta la Russia, il новая волна (New Wave).

Si esibisce quindi con il nome d’arte “Marko”, in occasione del New Wave, per 5 serate in diretta sul più importante canale di Russia, ovvero Russia 1, di fronte ad un pubblico stimato di circa 50 milioni di persone e riscuotendo un notevole successo. Si qualifica infatti tra le prime posizioni e vince il premio per il miglior inedito.

Qui video dell’esibizione: https:// youtu.be/S6dX-m_4JcM?t=5007

Sull’onda di questa proficua partecipazione, tra il 2018 ed il 2019 si esibisce più volte su diversi canali televisivi nazionali Russi e Kazaki, promosso e supportato dal più grande magnate della musica Russa, Igor Krutoy.

Attualmente è impegnato con l’etichetta discografica R.W.M RECORDS del Producer Antonio Rospini.

Marko si esibirà da Marzo 2020 in poi in grandi eventi televisivi e live nelle seguenti città: Mosca, Sochi, Ekaterinburg (Russia), Astana (Kazakistan) e Tashkent (Uzbekistan).