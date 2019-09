Dal 2 al 6 ottobre, l’attrice Mavina Graziani sarà protagonista al Teatro delle Muse dello spettacolo “3 Attori in affitto” scritto e diretto da Vittorio Hamarz Vasfi e prodotto da Andrea Preti con Ludovico Fremont, Pio Stellaccio e Vasfi.

Sarà una stagione ricca di impegni per l’artista che dal 9 al 13 ottobre sarà in scena anche al Teatro Trastevere con “Shake Fools” diretto da Manuela Tempesta e Giovanni Maria Buzzatti.

Nota al pubblico per aver interpretato il ruolo di Assunta Ceravolo in “Squadra mobile” e per aver recitato accanto a Raoul Bova in “Ultimo 5 – Caccia ai Narcos”, l’attrice è apparsa recentemente come ospite e opinionista in varie trasmissioni televisive, quali Matrix, Cinematografo, Detto fatto e altre…

In questo momento sono impegnata con due spettacoli teatrali che mi vedono ricoprire tre personaggi molto diversi tra loro… oltre ad essere una buona opportunità per la mia carriera e un’interessante sfida con me stessa, inizio a pensare che questo 3 che è il numero di figli che ho raggiunto, è proprio il mio numero fortunato!!

Mamma di tre figli, Mavina Graziani ha frequentato diverse scuole di recitazione come la Scuola di Teatro e Dizione Centro Teatro Attivo di Milano, il corso propedeutico presso l’Accademia Teatrale Sofia Amendola di Roma, l’accademia cinematografica Studio Cinema e il corso intensivo con metodo Meisner ed ha ottenuto diversi ruoli molto impegnativi nelle fiction di successo targate Mediaset. Inoltre, l’attrice ha continuato a frequentare diversi master con i grandi del mondo del cinema come Michele Placido, Pupi Avati, Ivano De Matteo, Giancarlo Giannini, Ennio Contorti, Fioretta Mari, Giuliana De Sio e Luca Ward.

MAVINA GRAZIANI

Al Teatro delle Muse

Con

3 ATTORI IN AFFITTO

Prodotto da Andrea Preti