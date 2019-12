Maxxi, Calabresi presenta ‘La Mattina Dopo’

Roma – A Roma appuntamento mercoledi’ 18 dicembre al Maxxi Museo Nazionale delle arti del XXI secolo con Mario Calabresi, che presenta La Mattina Dopo (Sala Carlo Scarpa. Ore 18.30. ingresso libero fino a esaurimento posti), in conversazione con Chiara Gamberale. Il volume racconta il senso di vuoto che si percepisce quando si perde una persona cara, un lavoro o quando si commette un errore. C’e’ sempre, infatti, una mattina dopo, ovvero quel momento in cui, dopo una perdita o un cambiamento, capiamo che la vita va avanti, ma niente e’ piu’ come prima e noi non siamo piu’ quelli di ieri.

Calabresi racconta questo libro partendo dalle proprie esperienze per poi aprirsi alle vite degli altri raccontando cosi’ prospettive differenti che hanno tutte in comune la voglia di ricominciare. Introduce l’incontro Giovanna Melandri, presidente Fondazione Maxxi. Interviene, oltre all’autore, la scrittrice Chiara Gamberale. In collaborazione con Mondadori.

Prossimo appuntamento con Libri al Maxxi, poi, giovedi’ 19 dicembre con Franca Giansoldati e il volume L’alfabeto verde di Papa Francesco, dove racconta la posizione di Papa Francesco su temi fondamentali come il cambiamento climatico, risparmio energetico e il rispetto del pianeta (Sala Carlo Scarpa. Ore 18.30. ingresso libero fino a esaurimento posti). Introduce l’incontro Giovanna Melandri, presidente Fondazione Maxxi. Intervengono, oltre all’autrice: Rino Fisichella, arcivescovo nonche’ presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione; Daniel Lumera direttore My Life Design Foundation; Ermete Realacci, presidente onorario Legambiente. In collaborazione con Edizioni San Paolo.