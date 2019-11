Maxxi, domani doppio appuntamento con libri e arte

Roma – Doppio appuntamento domani (giovedi’ 21 novembre) a Roma al Maxxi con arte e libri. Si comincia alle 18 con l’incontro con Stefano Arrienti, in occasione dell’allestimento dell’opera Retina, recentemente acquisita nella Collezione Maxxi e realizzata grazie al finanziamento dell’Italian Council 2018, prodotta dalla Fondazione Malvina Menegaz, a cura di Simone Ciglia. Arienti dialoghera’ con Bartolomeo Pietromarchi, direttore del Maxxi Arte, per ripercorrere le fasi della sua carriera e per raccontare la partecipazione al progetto. Il lavoro parte da una matrice fotografica che, tramite un processo di retinatura, viene poi tradotta in un arazzo, per la realizzazione del quale l’artista si e’ confrontato anche con una eccellenza abruzzese, l’Arazzeria Pennese, nata oltre cinquanta anni fa. La riscoperta del lavoro artigiano, della tradizione che si innova tramite procedimenti di tessitura meccanica e’ infatti al centro di questo progetto (Maxxi, Archive Wall, ingresso gratuito fino a esaurimento posti). Alle 18.30, invece, ci sara’ la presentazione del libro ‘Le disobbedienti’ di Elisabetta Rasy: il racconto della vita di sei pittrici che, malgrado la diversita’ di epoca storica, di ambiente e di carattere, sono accomunate da un tratto essenziale: il talento prima di tutto, ma anche la forza del desiderio e il coraggio di ribellarsi alle regole del gioco imposte dalla societa’, cambiando per sempre, con la propria opera, l’immagine e il posto della donna nel mondo dell’arte. Ecco dunque il racconto appasionato delle vite di Artemisa Gentileschi, Frida Khalo, Elisabeth Vigee Le Brun, Charlotte Salomon, Berthe Morisot e Suzanne Valadon. Dialoghera’ con l’autrice Alfonso Berardinelli, critico letterario e saggista (Sala Graziella Lonardi Buontempo – ingresso libero fino a esaurimento posti).