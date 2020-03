Maxxi, domani Favelli presenta ‘Bologna La Rossa’

Roma – A Roma mercoledi’ 4 marzo alle 18 appuntamento al Maxxi con l’artista Flavio Favelli, che presenta il suo ultimo libro Bologna la Rossa (sala Carlo Scarpa, ingresso libero fino a esaurimento posti). Nel volume, pubblicato da Corraini Edizioni, Favelli racconta, attraverso i suoi stessi ricordi, un periodo cruciale della storia del nostro paese e, in particolare, della sua citta’ di adozione: Bologna.

“La Strage dell’Italicus del 4 agosto 1974, l’uccisione di Francesco Lorusso l’11 marzo 1977, l’incidente di Murazze di Vado il 15 aprile 1978, la Strage di Ustica del 27 giugno 1980, la Strage della Stazione di Bologna del 2 agosto 1980, la Strage del Rapido 904 il 23 dicembre 1984, la Strage del Salvemini il 6 dicembre 1990, la Strage del Pilastro il 4 gennaio 1991 e la Strage dell’Armeria di via Volturno il 2 maggio 1991. Tutti questi sono entrati in modo differente, un giorno, nel mio quotidiano, a Bologna; ho ricordi precisi di dove ero, cosa facevo e a volte cosa pensavo”.

Flavio Favelli, con la sua opera Serie imperiale, e’ anche uno dei protagonisti della collettiva Real_Italy (al Maxxi fino al 26 aprile): un affresco della scena artistica italiana piu’ attuale attraverso i lavori di 13 artisti vincitori del programma Italian Council 2017 della Direzione Generale Creativita’ Contemporanea del Mibact. Introduce l’incontro Bartolomeo Pietromarchi, direttore Maxxi Arte. Intervengono: Flavio Favelli; Silvia Litardi, curatrice; Alessandra Mammi’, storica dell’arte e giornalista. Flavio Favelli e’ nato a Firenze nel 1967, vive e lavora a Savigno (Bologna). Si e’ imposto nel panorama dell’arte contemporanea grazie a collages di oggetti, installazioni site specific e interventi di arte pubblica, alcuni dei quali permanenti.

Ha esposto i suoi lavori in mostre collettive e personali in Italia e all’estero, in istituzioni quali Palazzo Grassi (Venezia, 2008), Fondazione Maison Rouge (Parigi, 2007), Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Torino, 2007), Museo Pecci (Prato, 2005), Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles (2004), 50 Biennale di Venezia (2003). Le sue opere sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private. Corraini Edizioni nel 2018 ha pubblicato il volume “Flavio Favelli. Serie Imperiale” a cura di Elisa Del Prete e Silvia Litardi.