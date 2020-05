Maxxi, ecco palinsesto social

Roma – Il Maxxi si prepara alla riapertura, in maniera graduale e nel rispetto delle norme di sicurezza: e’ gia’ possibile acquistare online uno speciale Biglietto Open al costo ridotto di 5 euro e valido fino al 31 dicembre 2020. Nel frattempo prosegue lo speciale palinsesto online su tutti i canali social del museo: anche questa settimana “liberi di uscire col pensiero” grazie a tanti approfondimenti e video inediti. Mercoledi’ alle 19.00 in diretta sul canale YouTube torna #OLTRE, l’approfondimento che unisce arte, scienza e spiritualita’ realizzato in collaborazione con My Life Design Academy, per riflettere sul difficile momento attuale, ma anche sui suoi potenziali insegnamenti e sulle grandi trasformazioni che seguiranno.

Ospiti d’eccezione di questa terza puntata saranno il Maestro Stefano Bollani e il filosofo Emanuele Coccia, autore dell’acclamato volume ‘La vita delle piante. Metafisica della mescolanz’a (il Mulino), insieme a Daniel Lumera, scrittore, docente ed esperto nelle scienze del benessere e della qualita’ della vita e Giovanna Melandri, Presidente della Fondazione Maxxi. Terzo appuntamento anche con la serie Collezione da ascoltare: quattro audiodescrizioni di opere tra le piu’ significative della Collezione, raccontate da quattro attori che generosamente hanno prestato le loro voci per questo progetto, pensato per e con le persone non vedenti. Dopo Neri Marcore’ che ci ha guidato alla scoperta di Sternenfall di Anselm Kiefer e Paola Cortellesi, che ha raccontato Quadro di fili elettrici – Tenda di lampadine di Michelangelo Pistoletto, domani alle 15.00 la voce di PIF descrivera’ l’opera Senza titolo (Triplo Igloo) di Mario Merz.

In vista della riapertura della grande mostra Gio Ponti. Amare l’architettura un ciclo di appuntamenti settimanali a cura di Margherita Guccione accompagna il pubblico a casa alla scoperta della figura di Ponti, della sua poliedricita’ e della ricchezza della sua ricerca. Protagonista del prossimo appuntamento, domenica 17 maggio alle 10.00, e’ Francesca Zanella, Presidente CSAC Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Universita’ di Parma, che conserva l’archivio professionale di Gio Ponti.

ARTE IN PRIME TIME, che porta in prima serata, in preview esclusiva e gratuita sul canale YouTube, una selezione di straordinarie opere video d’artista, questa settimana si concentra su tre opere della Collezione. Volver atrás para ir adelante, di Gea Casolaro (2003); un viaggio simbolico nella storia recente dell’Argentina; Stanze, di Gianluca e Massimiliano De Serio (2010), che vede protagonista un gruppo di giovani rifugiati somali negli spazi della ex Caserma La Marmora di via Asti a Torino; 1 Story, di Wannes Goetschalckx (2005) un gioco coreografico e acrobatico che pone al centro la fisicita’ e il corpo dell’artista (da martedi’ 12 maggio e per tutta la settimana in esclusiva gratuita sul canale YouTube @museomaxxi).

Per il ciclo Azioni d’artista, le video performance attraverso le quali alcuni tra i principali artisti contemporanei raccontano il momento attuale in programma i video inediti di Sislej Xhafa (martedi’ 12 maggio), protagonista nel 2016 di una grande mostra al Maxxi e di Marinella Senatore (domenica 17 maggio), vincitrice del Premio Maxxi 2014. Al via questa settimana, da mercoledi’, anche il Videoessay Film Festival, organizzato da Dipartimento di Storia, Antropologia, Arte, Spettacolo (SARAS) della Sapienza Universita’ di Roma, Fondazione Cinema per Roma e dal MAXXI e curato da Andrea Minuz e Mario Sesti.

Tra le principali novita’ di Cinema al Maxxi 2020 e ripensato appositamente per il palinsesto online, Il Video Essay Film Festival privilegia una nuova forma di critica e riflessione sull’audiovisivo, allo stesso tempo piu’ persuasiva, ludica e sorprendente che manipola, commenta e remixa le immagini cinematografiche per svelarne senso e bellezza coniugando passione e interpretazione. E ancora, Francesco Longo, scrittore e Responsabile della biblioteca del Maxxi, per Una citta’, un libro ci parla di Tokyo, e online anche un nuovo laboratorio per ragazzi dedicato alle architetture del Flaminio e in particolare al Ponte della Musica (giovedi’ 14 maggio).

Per il ciclo Una parola, l’approfondimento in cui curatori e critici riflettono su una parola dell’attualita’ in relazione al lavoro di un artista, Nicola Ricciardi, Direttore delle OGR di Torino, parla del termine Distanziamento e della ricerca di Tino Sehga. Roberta Valtorta presenta uno speciale sulla Fotografia degli anni Ottanta e per 10 anni di mostre, in collaborazione con Sky Arte, ripercorriamo The Japanese House. Architettura e vita dal 1945 a oggi, coprodotta dal Maxxicon the Japan Foundation, Barbican Centre e il National Museum of Modern Art di Tokyo (venerdi’ 15 maggio) Nuova puntata di Roma-Milano a/r, il format a cura della giornalista Roberta Petronio che tiene aperto il confronto tra le due citta’ con una serie di testimonianze a doppia voce mentre per Libri al MAXXI Maria Elena Colombo presenta Musei e cultura digitale (Editrice Bibliografica, 2020).