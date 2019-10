Maxxi porta a L’Aquila ‘Museum Booster Hack’: 34 ore senza sosta

Roma – Al via la nuova edizione di ‘Museum Booster Hack’, la maratona digitale promossa dal Maxxi che quest’anno da Roma approda a L’Aquila, nella cornice d’eccezione del Palazzetto dei Nobili, sabato 19 e domenica 20 ottobre: 34 ore di tempo e uno spazio condiviso, per far nascere idee che sappiano reinventare il museo del futuro attraverso l’utilizzo dei linguaggi digitali.

‘Design your game!’ e’ la sfida lanciata dal Maxxi per questa terza edizione, organizzata in collaborazione con Groupama Assicurazioni, con il sostegno di Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani e con il patrocinio del Comune dell’Aquila. Tema di quest’anno sara’ infatti il gaming, ovvero il mondo dei videogiochi, che rappresenta oggi una delle principali industrie creative e di intrattenimento al mondo e che molto puo’ offrire in termini di innovazione per arricchire l’esperienza museale.

L’Hackathon e’ aperto sviluppatori, creativi, designer, maker, esperti di marketing e di comunicazione, storici dell’arte e in generale a chiunque abbia il giusto mix di competenze e di idee per mettersi alla prova. La partecipazione e’ gratuita ed e’ consentita a gruppi composti da un minimo di 4 a un massimo di 8 persone o a singoli individui che potranno creare il loro gruppo il giorno stesso dell’hackathon in modo autonomo o con il supporto dell’organizzazione. Per iscriversi e’ necessario registrarsi compilando la scheda di iscrizione sul sito www.maxxi.art entro il 14 ottobre 2019.

Una giuria di esperti valutera` i lavori presentati dai vari team. Al primo classificato andra’ un premio di 4.000 euro e la possibilita’ di vedere il progetto realizzato in sperimentazione al Maxxi. Il secondo team classificato ricevera’ un premio di 2.000 euro e il terzo di 1.000 euro.

Museum Booster e’ il programma con cui il Maxxi, dal 2017, sostiene e ospita in via sperimentale progetti originali e innovativi che utilizzino i linguaggi digitali per ripensare l’esperienza di visita, i servizi al pubblico e i processi organizzativi di un museo. Si articola in: Museum Booster Hack, un hackathon annuale per mettere a confronto professionisti e competenze diverse e proporre soluzioni innovative per reinventare l’esperienza museale; Museum Booster Hub, che vede il Maxxi diventare incubatore e luogo di sperimentazione per i migliori progetti presentati durante gli hackathon e non solo.