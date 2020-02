Maxxi, a San Valentino biglietto d’ingresso 2X1

Roma – Per festeggiare San Valentino, a Roma, al Maxxi basta essere in due. Venerdi’ 14 febbraio sara’ infatti possibile visitare il museo e le mostre in corso in due al costo di un solo biglietto (dalle 11 alle 20, ingresso alle mostre del museo 2X1 a 12 euro, ingresso per la mostra Altan. Pimpa, Cipputi e altri pensatori nello spazio Extra Maxxi 2X1 a 10 euro; ingresso museo + Altan 2×1 a 15 euro). Inoltre, sara’ possibile acquistare la card MyMaxxi Family&Friends a 70 euro anziche’ 90 euro, sia in biglietteria che online con il codice #MaxxiSanValentino (per info www.maxxi.art).

La card e’ valida per due persone, e permette di entrare gratuitamente al Museo e di avere posti riservati agli eventi per 365 giorni. Iniziative speciali anche al nuovo ristorante del museo, Mediterraneo. Ristorante e giardino: conservando il biglietto o la card myMaxxi acquistati si avra’ diritto a uno sconto del 20% su un aperitivo o una cena, da gustare rigorosamente in due. Infine alle 18, nella videogallery del Museo, incontro con la regista Francesca Molteni, che presentera’ il documentario ‘Amare Gio Ponti’, dedicato alla straordinaria figura dell’architetto milanese (ingresso libero fino a esaurimento posti). Il film sara’ in programmazione in videogallery fino a domenica 16 febbraio ed e’ uno degli eventi organizzati in occasione della mostra ‘Gio Ponti. Amare l’architettura’.