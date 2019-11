Maxxi, weekend con musica, danza sufi e libri con Rumi e San Francesco

Roma – A Roma weekend di musica, danza e libri al Maxxi. Si comincia sabato 30 novembre alle 19 con il concerto-spettacolo Rumi e San Francesco, a cura del Pejman Tadayon Ensemble (Auditorium del Maxxi, ingresso 19 Euro). Pejman Tadayon, musicista e compositore iraniano che ha studiato e suonato musica del Medioevo, ha composto e scelto i brani di questo spettacolo utilizzando strumenti antichi e tradizionali della cultura Sufi insieme ad altri del periodo medioevale come la viella e i flauti. Nello spettacolo sono interpretati testi originali di San Francesco e di Rumi, tradotti dal persiano, mostrando gli incroci, le affinita’ e la comune origine della loro ispirazione. Il concerto sara’ accompagnato da interventi di danza Sufi.

Domenica 1 dicembre alle 11.30 quarto incontro dedicato alla letteratura e alle arti, in collaborazione con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. Claudia Durastanti, finalista del Premio Strega 2019 con La Straniera (La nave di Teseo), dialoga con la cantautrice e scrittrice Nada Malanima a partire dalla passione comune per la musica, raccontando come le proprie letture e i propri ascolti possano costituire un’educazione sentimentale contemporanea, ideale per ricostruire una mappa di se’ e dei diversi mondi vissuti. (ore 11.30, sala Carlo Scarpa, ingresso gratuito fino a esaurimento posti). Un nuovo appuntamento dunque per dare spazio alle migliori voci della narrativa contemporanea e avviare una riflessione collettiva, attraverso il dialogo con altri linguaggi espressivi, sulle tematiche piu’ urgenti dell’attualita’.