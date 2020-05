MedFilm Festival a Roma dal 6 al 15 novembre 2020 – aperte le iscrizioni

MEDFILM FESTIVAL ANNUNCIA LA SUA 26a EDIZIONE DAL 6 AL 15 NOVEMBRE 2020

Iscrizioni dei film aperte fino al 6 settembre

«In tempi duri dobbiamo avere sogni duri, sogni reali, quelli che, se ci daremo da fare, si avvereranno».

[Clarissa Pinkola Estés]

Davanti alle incertezze dettate da una crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti, il MedFilm Festival conferma il proprio impegno affianco agli autori, ai produttori, ai distributori e agli esercenti nella diffusione e promozione del cinema mediterraneo quale avamposto di cultura, riflessione e dialogo. In tal senso, siamo lieti di annunciare che la 26a edizione del MedFilm Festival si terrà a Roma dal 6 al 15 novembre 2020.

Ancora non sappiamo che forma avrà l’edizione 26: la nostra missione è lavorare per realizzare il festival nelle sale, ma consideriamo la possibilità di un progetto online con i contenuti adattati alle dinamiche della fruizione in streaming. Il cuore del MedFilm restano sempre i film.

Invitiamo registe, registi, produttori e distributori ad inviarci i propri lavori. Le iscrizioni per la selezione dei film rimarranno aperte fino al 6 settembre 2020. Iscrivere il proprio film è gratuito senza limiti di genere o tematiche. A tal proposito sono confermate le sezioni Ufficiali del 26° MedFilm Festival: Concorso Ufficiale (Lungometraggi e Documentari) Premio Amore e Psiche; Concorso Internazionale Cortometraggi Premio Methexis. Confermati anche i Premi Speciali: Premio alla Carriera, Premio Koiné, Premio Cervantes Roma e i MED Meetings. In via di definizione le Vetrine ed Eventi Speciali: Le Perle-Nuovo Cinema Italiano, Lux Film Days a Roma, Sguardi dal Futuro, Corti dalle Carceri.

Regolamento, entry form e aggiornamenti sul sito ufficiale: www.medfilmfestival.org