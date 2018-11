Meetic organizza a Roma una serata tutta da ridere per soli single

Un mercoledì all’insegna della comicità dedicata esclusivamente all’enorme community di single romani tanto cara a Meetic. Special guest Laura Magni, stand-up comedian d’eccezione nota al grande pubblico per le sue apparizioni in tv

Roma – Secondo il medico attivista statunitense Patch Adams “l’humour è l’antidoto per tutti i mali”. Del resto, si sa, non c’è niente di meglio che una bella risata per rompere il ghiaccio e dare un’ottima impressione di sé al primo appuntamento. Non è un caso, infatti, se l’umorismo è uno dei tratti caratteriali preferiti da chi è alla ricerca del partner ideale, tanto che il 52% dei single europei trova più attraente una foto profilo ironica rispetto ai soliti scatti seriosi. Ed è con queste premesse cheMeetic, il servizio di incontri più affidabile d’Italia, invita tutti i single di Roma a un evento speciale ed esclusivo all’insegna del buon umore.

L’appuntamento tutto da ridere da segnare in calendario e non perdere assolutamente è previsto mercoledì 28 novembre dalle h 21.00 al Rec23 Restaurant Emporio Clubdi Roma (Piazza dell’Emporio, 1). Oltre a un menù speciale ad hoc per la serata, ci sarà da divertirsi come non mai grazie allo spettacolo di stand up comediandell’irriverente comica veronese Laura Magni, volto noto della comicità nostrana grazie alle sue molteplici apparizioni in programmi ormai cult come Zelig e Colorado. Con le sue simpatiche battute “politically scorrect”, Laura metterà a nudo tutti gli aspetti più oscuri dei rapporti di coppia facendo sentire i single a proprio agio e in una posizione privilegiata, stimolando così l’ilarità dell’insolito pubblico.

Un’occasione bella e buona che i single capitolini non possono affatto farsi scappare, far nuove conoscenze in un contesto goliardico tra una risata e l’altra potrebbe essere l’occasione giusta per far scoccare la scintilla e trovare finalmente il partner ideale. D’altronde, l’idea dell’insolita e di certo divertente serata è firmata Meetic, il servizio di incontri che solo in Italia ha fatto incontrare più di un milione di coppie.

Dopo la serata romana, lo spettacolo di Laura Magni con Meetic farà tappa anche a Torino e a Milano, rispettivamente lunedì 3 e martedì 4 dicembre. È così che il servizio di dating leader in Europa conferma di non essere solo un website o un app, ma di continuare a supportare i suoi adorati single anche nella vita reale. Non è un caso se negli ultimi anni sono quasi 600 gli eventi live organizzati per oltre 18 mila single di tutto lo Stivale: appassionanti viaggi, ottime cene e aperitivi di ogni tipo, corsi di cucina eshow cooking, eventi culturali, mostre, film, quiz game e adesso anche spettacoli di caberet.