Michela Anniballi conquista Nepi!!!

Sabato 29 giugno si è conclusa la finale di “Miss Amerina” a Nepi. Doppia fascia per Michela Anniballi: “Miss Amerina” e “Miss Fotografia”.

Abbiamo intervistato Michela a caldo dopo la vittoria:

Michela, hai 14 anni, sei una ragazza giovanissima e questa sera hai vinto Miss Amerina e Miss Fotografia ed è subito doppia vittoria di un concorso nazionale, quale è il segreto?

È iniziato tutto per gioco, lo scorso anno sono stata contattata tramite social da un’agenzia che mi ha proposto un casting per un format televisivo su emittente regionale simile a “Non è la Rai”; ero scettica ma nello stesso tempo incuriosita, per cui andai e fui selezionata.

Fortunatamente ho trovato un ambiente familiare che mi ha aiutato a superare la timidezza e a rafforzare la mia autostima, per questo ringrazio il programma “New Generation” per avermi dato questa opportunità. Contemporaneamente ho iniziato a valutare anche altre strade che mi hanno portato a Miss Amerina ed eccomi qui.

Che consiglio daresti ai tuoi coetanei?

Consiglierei di mettersi in gioco perché mettersi in gioco alla nostra età aiuta a crescere e maturare facendo sempre attenzione in questo campo soprattutto a chi affidarsi.

Quali difficoltà hai trovato?

Come dicevo prima nulla è facile, ho dovuto portare avanti un anno scolastico impegnativo che ho superato brillantemente contemporaneamente agli appuntamenti televisivi, manifestazioni di bellezza, corso accademico di recitazione, dizione e portamento, una sana e buona alimentazione abbinata alla palestra.

Ho lavorato tanto, ho sacrificato tanto e non c’è nulla che non rifarei.

Quanto significa per te questa vittoria?

Significa molto, perché è un motivo per andare avanti, cercando di migliorare e formarmi anche se per ora la scuola è sempre al primo posto.

Chi devi ringraziare?

Intanto ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino, in primis la mia famiglia, Pino Ranieri, Silvestro Argenti e Silvia Baldoffei, inoltre Luca Nardi mio personal trainer della palestra Body Team di Roma dove io mi alleno.

…Come ti vedi tra 10 anni?

Non saprei, per ora mi godo questa vittoria, sicuramente con una laurea in psicologia e poi chissà …!!

Francesca S.