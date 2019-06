Si è svolta davanti ad un numeroso pubblico festante la 9^ edizione del Microfono d’Oro, anche quest’anno si sono consegnati premi ai conduttori dei programmi radiofonici più seguiti, grazie al consenso di una giuria popolare e di una giuria di esperti del settore.

Accolti dall’organizzatore Fabrizio Pacifici e dalla presentatrice Cosetta Turco, diversi volti noti: Claudio Lippi, a cui è stato consegnato il premio alla carriera; Fabio Canino di Rai Radio 2, reduce dal successo di Ballando sotto le Stelle, e in tour promozionale con il suo nuovo libro “Le parole che mancano al Cuore”; l’irriverente banda di “The Morning Show” di Radio Globo; l’ex gieffina Daniela Martani, speaker di punta della neonata emittente NSL Radio; Beppe Convertini, prossimo conduttore della Vita in diretta Estate; e ancora riconoscimenti per le showgirl Janet De Nardis e Giada Di Miceli e Danilo Brugia tra i più fotografati dalle teenagers presenti.

Premio speciale per la cantante Loredana Errore, che ha deliziato i presenti con “Ragazza occhi cielo”, un brano scritto e composto da Biagio Antonacci.

Premiati anche gli idoli locali delle tifoserie Alberto Mandolesi, Mario Corsi, Valeria Biotti (per quanto riguarda la Roma) e Danilo Galdino (Lazio), e i giornalisti d’inchiesta David Gramiccioli e Luca Casciani.

Riconoscimenti anche per Paola Liberatori, il dj Paciulo e per Radio Bimbo, per la gioia di tutti i bambini presenti.

Tantissimi ospiti e addetti ai lavori presenti: le modelle Andreea Duma, Taty Tatiana (Miss Mundialido in carica) e Katie Tzvetinova, la mitica Gegia che ha annunciato che sarà nel cast di “Rosy Abate 2”, Carmen Morello la presentatrice di “Chef per una sera”, le attrici Raffaella Camarda, Chiara Berardo, Alessandra Carrillo; il cast della serie tv “La Metamorfosi della camorra” guidati dal regista Michele Cucciniello, gli imprenditori Fabrizio Borni, Daniele Venuto, Lorenzo Castiglia, Alex Bucci, e ancora Francesca Piggianelli promotrice di numerosi eventi legati al cinema ed alla musica, gli attori Felice Maria Corticchia, Manfredi Russo, Pepito Torres.