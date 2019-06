Milano. Tour estivo dei Dressed to Kiss per celebrare 25 anni di rock’n’roll –

Milano. Tour estivo dei Dressed to Kiss per celebrare 25 anni di rock’n’roll: 7 live per il tour estivo: 7 date sudate, guadagnate da una band su cui un anno fa non ci puntava manco mezza lira nessuno.

Pero’ quelli della band sono andati avanti per un anno intero per celebrare il loro 25esimo anniversario: suonando ovunque, facendosi km e km pur di dimostrare che erano, che sono e che saranno sempre all’altezza della situazione.

Non sono scappati all’estero a suonare nè tanto meno si sono fatti selfie scattati dal palco con il pubblico in prima fila per far vedere che c’era gente ai loro show!

Invece la band ha preferito lavorare sodo e restare con i piedi per terra e piano piano ha ricostruito il suo giro. Un giro fatto di persone alla mano come loro, senza tanti isterismi, e senza tante paranoie e ci sono riusciti!

Hanno chiamato il loro attacco East Coast Domination. Con tutti i live effettuati in Abruzzo, oramai per la band la loro seconda casa è la “East Coast”.

In un anno da luglio scorso hanno effettuato 35 live ed ora si apprestano ad effettuare il loro mini tour estivo celebrativo di 7 date con altre date in arrivo. I Dressed ringraziano tutti quelli che un anno fa non gli avrebbero manco aperto la porta, “perché ci avete resi migliori di quello che siamo e più forti. E ringraziamo i 15 presenti al primo show un anno fa a Locanda Atlantide in una calda serata, al nostro primo ritorno show di luglio con la nuova formazione, che si erano presentati per dirci semplicemente: “Non mollate, continuate cosi siete troppo forti! rock n roll!”

Segue il link del loro documentario 25 anni live.