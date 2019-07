Centrate tutte le aspettative del pubblico nella finale per la 3a edizione di Miss Amerina

Si chiama Michela Anniballi la vincitrice della 3^ edizione del Concorso Nazionale di Bellezza “Miss Amerina 2019” che si è svolta Sabato 29 Giugno all’interno della suggestiva Rocca dei Borgia a Nepi dove nel 1499 ha vissuto la bellissima Lucrezia Borgia.

La manifestazione ha avuto sopra ogni aspettativa un grandissimo successo di pubblico, il quale ha gradito lo spettacolo ben organizzato dallo staff di Miss Amerina, Silvestro Argenti, Pino Ranieri, Silvia Baldoffei e Andrea Tudor in collaborazione con il Comune di Nepi e la Proloco di Nepi.

Hanno partecipato alla finale 11 bellissime ragazze: Vanessa Finocchi, Nisia Massetti, Ana Crismari, Andreea Anton, Martina Bruzzichesi, Nicoleta Cozma, Michela Anniballi, Michela Meschini, Miriam Guardaboschi, Luminta Paraschiv e Catalina Petrin.

Con la loro bellezza e bravura hanno incantato il pubblico lungo la passerella con disinvoltura ed eleganza indossando abiti casual, elegante e costumi da mare creati ad arte dalla stilista Simona Berbece.

Non poteva mancare una giuria qualificata: il famoso fotografo di moda e spettacolo Marco D’Elia come Presidente, la stilista Adele Amici, la modella Irina Alexandrovna, l’organizzatrice di eventi moda Valeria Teppati, il parrucchiere di moda Davide Spagnoli, Dino Serpentini, Anacleto Antonelli, Rossella Baio e Francesco De Fazio in rappresentanza del comune di Nepi.

Quest’anno lo staff di Miss Amerina, sempre in collaborazione con il Comune di Nepi e la Pro loco di Nepi, ha istituito il Premio Lucrezia Borgia assegnato al maestro Pier Francesco Pingitore e consegnato personalmente dal Presidente della Pro loco Fabio Pifferi.

La serata inoltre è stata arricchita e deliziata con la presenza della Professoressa Graziella Pera nota costumista e stilista proponendo una collezione di abiti in materiali innovativi creati dalle ragazze del corso “ Fashion Design “ dell’Accademia delle Belle Arti di Roma: Houaida Scherif, Carlotta Bellucci, Zoe Rufino, Valentina Sorbelli, Dinxie Peng, Pau Bingjiao, Cong Raocai Rang, Giulia Torelli, Li Yutoug, Lucrezia Ive, Taisha Escudero, Rewxiang Ying, Li Liiu Hui, abiti fatti indossare e sfilare dalle concorrenti sulla passerella di Miss Amerina 2019, facendo vivere al pubblico un bel momento moda.

Non poteva mancare il divertimento, garantito da due ospiti importanti di calibro nazionale che sono saliti sul palco come Martufello e Nino Taranto.

La serata è stata presentata con grande classe e professionalità da Paola Delli Colli nota presentatrice di Gold TV con l’aiuto di Alessio de Carolis il sorriso più bello d’Italia, inoltre è stata allietata dalla scuola di danza Next dell’insegnanti Patrizia ed Elaisa e dal canto di Nicole Trenta che si è esibita anche in duetto con la mamma Alessia interpretando una canzone di Alessandra Amoroso con ottima risposta del pubblico.

Un susseguirsi di sorprese riempono la magnifica serata tanto che lo staff di Miss Amerina ha assegnato altri premi: Miss Fotografia a Michela Anniballi, Miss Sorriso a Catalina Petrin e Miss Eleganza in passerella Michela Meschini.

La vincitrice di Miss Amerina 2019, Michela Anniballi si è vista consegnare oltre la consueta fascia un buono vacanza di euro mille dalla titolare dell’agenzia di Viaggi Amo’s Tour Monica Adolini, mentre Miss Amerina 2018 Carlotta Manzotti cede la coroncina alla nuova Miss Amerina 2019.

Da sottolineare che il numeroso pubblico presente ha molto gradito gli omaggi offerti da ANAMI Line di Nepi ed Eurogarden di Frascati, impeccabile il servizio fotografico curato da Alessandro Foschini e Umberto Morelli, video Images House e Tonino Palmieri mentre le riprese con il drone sono di Francesco Madonna.

Si spengono i riflettori e con grande eleganza lo staff di Miss Amerina ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione e ci da appuntamento al prossimo anno per la 4^ edizione.

Li potete seguire su www.missamerina.it

Francesca S.