MISTO – Mixology e Cibarie presenta il nuovo menu: un’esperienza di gusto cosmopolita tra innovazione e tradizione

E’ un vero e proprio viaggio tra gusti internazionali e un concept cosmopolita, il nuovo menu di Misto – Mixology e Cibarie. Una sfida dal sapore autentico e audace, per questo locale aperto a Roma (Quartiere Africano) da appena 2 anni e che ha fatto della passione per la sperimentazione fin da subito la sua cifra distintiva. “Crediamo nella semplicità delle cose buone inseguendo continuamente l’innovazione gastronomica” spiegano Edorardo Rossi e Mark Curcuruto, i due giovani proprietari. Amici, soci ma soprattutto creativi innovatori che, fatto orgogliosamente tesoro delle proprie culture gastronomiche familiari e tradizionali, portano con Misto un concept rivoluzionario e inedito.

LA TRADIZIONE NON E’ MAI STATA COSI’ COSMOPOLITA – Le origini da una parte romane (da ben 8 generazioni) e dall’altra emiliane di Edoardo e quelle per metà siciliane e metà inglesi di Mark, sono solo la scintilla da cui la sfida in campo gastronomico e mixologico di Misto ha iniziato a prendere forma sin dalla prima proposta di menu. “Per generazione e momento storico, siamo cresciuti in anni in cui la tradizione gastronomica di una città o di un Paese è inevitabilmente aperta e propensa ad altre contaminazioni. Siamo già abituati a provare gusti diversi, a viaggiare non solo per il mondo ma anche per le sue usanze e tradizioni culinarie, alle quali ci approcciamo con sempre più curiosità e interesse” continuano Edoardo e Mark.

IL NUOVO MENU – Sapori e gusti internazionali che trovano una dimensione inedita e ancora più innovativa proprio nel nuovo menu firmato Misto, sia per quanto riguarda la gastronomia che la mixologia. Dal Giappone agli Stati Uniti, dall’Inghilterra al Nord Europa fino al Medio Oriente e l’America Latina. Le materie prime più ricercate incontrano e si fondono con l’estro creativo dello Chef Manuel Di Castro, per un’esperienza di gusto che non conosce (letteralmente) confini sorprendendo a ogni morso e a ogni sorso.

NON CHIAMATELO RISTORANTE – “Pur servendo da mangiare, non siamo nè ci sentiamo un ristorante” tengono a specificare i due giorvani imprenditori. Misto – Mixology e Cibarie nasce e vuole restare orgogliosamente, infatti, un cocktail bar con laboratorio gastronomico. Un concept dal sapore internazionale che ritroviamo fortemente anche nel modello di cena che il locale propone, anch’esso rivoluzionario e non convenzionale. “E’ difficile definirlo, ma forse la cosa che si avvicina di più è ‘Aperitivo a tutte le ore’, perchè di fatto abbiamo preso il concetto di aperitivo all’italiana così come nato in origine in Piemonte a cavallo tra il 1700 e il 1800, con la moda di trattenrsi fuori a bere qualcosa per preparasi alla cena accompagnandosi con qualcosa da mangiare”.

Se con il tempo il concetto di apertivo è andato via a via a snaturalizzarsi sempre più, complice anche l’influenza anglosassone dell’ happy hour, è proprio questo concetto di unire le due cose, gastronomia e mixologia, che il concept di Misto ha voluto riprendere, prima ispirandosi e poi trasformandolo in chiave innovativa e sperimentale. Da qui il nome stesso del locale: un “misto” di proposte food e drink che colloca in un contesto conviviale e in una location piacevole e curata in ogni dettaglio, la possibilità di assaggiare senza un ordine di portata (non ci sono antipasti, primi o secondi) piatti perfetti per ogni gusto, ogni momento, ogni atmosfera.

COME NASCE MISTO – L’esperienza imprenditoriale di Edoardo Rossi (classe 1990) comincia nel 2012 con Malto Misto Craft Beer Bar, una birreria artigianale a pochi passi da piazza Bologna. Un piccolo spazio con murales variopinti e insegne vintage alle pareti ben presto affermatosi come punto di riferimento brassicolo della zona. L’amicizia con Mark Curcuruto (1987), collaboratore al bancone e con una esperienza nel mondo della ristorazione di oltre 17 anni, diventa sempre più solida e la comune passione per la sperimentazione e l’innovazione (non solo) gastronomica li porta ad alzare il tiro. Nasce così Misto – Mixology e Cibarie, cocktail bar con laboratorio gastronomico “che ci permette di giocare in modo sempre più creativo sia con il cibo che con la miscelazione di bevande” raccontano i due giovani imprenditori, che non smettono mai la loro continua attività di ricerca a tutto campo tra luoghi, culture, materie prime di alta qualità e tecniche sempre più innovative.