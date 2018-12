In occasione della presentazione del libro ‘A Berlino va bene’ di Simone Gaballo verrà inaugurata la mostra fotografica ‘I colori di Berlino’, con gli scatti fotografiti di Carmelo Daniele, Isabella Daniele e Maurizio Porro, mostra che sarà visibile dal 13 al 19 dicembre 2018 presso Spazio5 via Crescenzio 99d Roma.

Berlino, capitale della Germania, che da quasi 30 anni, dopo la caduta del muro, si è aperta a nuova gente, arrivata da tutte le parti del mondo, viene spesso raffigurata come una città in bianco e nero, invece qui i tre artisti hanno scelto il colore come il filo conduttore per questa mostra. “I colori di Berlino”, ė un viaggio per immagini attraverso quei luoghi, che i cittadini e i turisti di questa città si sono riappropriati, dopo la riunificazione.

I tre fotografi, con il loro singolare punto di vista, raccontano la quotidianità di questi luoghi che sono stati “terre di nessuno”, tra la parte occidentale e quella orientale della città, rimaste deserte fino all’inizio di novembre del 1989. Questi luoghi ed i loro colori fanno da sfondo in questi oltre 40 scatti fotografici che compongono la mostra.

Carmelo Daniele ha iniziato il suo percorso di artista visivo, molti anni or sono da creativo del web, poi: il desiderio di scoprire, la voglia di emozionare ed il gusto di catturare in un fotogramma l’impalpabile significato delle cose, lo ha spinto verso la fotografia come espressione creativa. Le istantanee di Carmelo custodiscono un raggio di luce che emerge all’interno del prosaico fluire della vita, perché tutti i suoi scatti seppur presi dalla quotidianità, contengono sempre un elemento di poesia. Ogni fotografia descrive una realtà, che per quanto consueta fino all’apparentemente banale, o testimone di un degrado tutto contemporaneo, porta con se l’elemento di riscatto; un particolare che a prima vista sembra inconsapevole o casuale, ma che a ben guardare condensa tutta la bellezza e la straordinarietà del vivere.

Mostre e esposizioni :

21/4 – 26/5 2018 “Tourist” Spazio Bici – via Adriano Balbi 2C, Roma

19 – 29 gennaio 2017 “Naturae” IPSAR, Roma

20 – 27 ottobre 2016 “Sintesi” Via del Corso 528, Roma

15 – 25 ottobre 2015 “Superfici” Personale di Paola Falini – Sala Bregno -Piazza del Popolo 12, Roma

8 – 30 giugno 2015 “Strange Days” Collettiva fotografica Vino Bono – Via A. Riboty 8, Roma

20 /4 – 4/5 2012 “Percorsi francesci: da Parigi al Poitou-Charentes” Spazio5 via Crescenzio 99d, Roma

website www.nientaltrocheluce.it

Isabella Daniele: Scopre la fotografia quasi per caso nel 2005 muovendo i primi passi, o meglio, i primi scatti, con una piccola compatta. Subito si rende conto che quella passione la porterà lontano e nel giro di un anno fa il grande passo passando ad una reflex “seria”. Ogni viaggio da allora è con la sua inseparabile Canon alla quale affida pensieri ed emozioni provando a realizzare scatti in grado di raccontare. Ama lasciarsi catturare dai paesaggi urbani e dalla quotidianità che ogni città può donare.

Mostre e esposizioni:

10- 17 marzo 2018 “La nostra Roma attraverso 4 fontane” Spazio5 via Crescenzio 99d, Roma

20 /4 – 4/5 2012 “Percorsi francesci: da Parigi al Poitou-Charentes” Spazio5 via Crescenzio 99d, Roma

Maurizio Porro: E’ uno Street Photographer, attraverso immagini cerca di raccontare piccole storie, relazioni umane e connessioni tra ambiente e persone. La sua passione per la fotografia e, in particolare, per questo genere, lo fa sentire vivo, perché’ attraverso di essa riesce a scoprire parti di sé stesso che a volte dimentica di avere.

‘I Colori di Berlino’

Spazio5

via Crescenzio 99d Roma

dal 13 al 19 dicembre 2018 ingresso libero