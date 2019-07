Mostra su Peter Stein da domani a Teatro Valle

Roma – Da domani al 28 luglio il Teatro Valle di Roma propone ai visitatori ‘Nato a Berlino nel ’37. Mostra su Peter Stein’, curata da Davide Sacco nell’ambito dell’iniziativa Lunga Vita Festival 2019. Un’immersione nel lavoro registico di Peter Stein, attraverso un percorso multimediale arricchito dalle foto di Tommaso Le Pera e dal materiale originale della collezione Stein, che permettera’ ai visitatori di rivivere il momento creativo di costruzione della messa in scena. Un’occasione per avvicinarsi e conoscere piu’ da vicino il lavoro di uno tra i piu’ importanti artefici del teatro tedesco ed europeo della seconda meta’ del Novecento. Peter Stein fonda nel 1970 il Collettivo Teatrale Berlinese della Schaubuhne che co-dirige fino al 1985. Le sue messe in scena hanno letteralmente rivoluzionato il modo e il senso di fare teatro. Il gruppo, del quale fanno parte interpreti d’eccezione come Bruno Ganz, Edith Clever, Jutta Lampe, Michael Konig, realizza messinscene che stravolgono la struttura dello spazio teatrale. Peter Stein, che vive ormai da anni in Italia, e’ stato insignito di numerosi riconoscimenti internazionali, tra i quali l’onorificenza francese di Commandeur de l’Ordre des Arts et Lettres et Chevalier de la Legion D’Honneur. Nel 1998 riceve il premio Goethe della citta’ di Francoforte. Del 2000 e’ la sua opera piu’ imponente, Faust I & II, messinscena integrale del testo di Goethe in sette giornate all’Expo di Hannover. Nel 2008, mette in scena in Italia I Demoni da Dostoevskij, un kolossal di 12 ore che gli fa vincere il premio Ubu nel 2009. Ad accogliere i visitatori nella mostra sono la voce e la figura dello stesso Stein, che si racconta e approfondisce la sua visione dell’arte, riferendo aneddoti e dando una chiave di interpretazione della sua storia teatrale. Una mostra che diventa quindi l’attraversamento di un periodo storico, da Berlino Ovest alla Russia fino all’Italia, il racconto di un’epoca e di uno dei piu’ grandi maestri internazionali delle arti sceniche. La mostra e’ aperta a ingresso libero il giovedi’, venerdi’ e sabato dalle ore 17 alle ore 20, domenica dalle ore 11 alle ore 18.